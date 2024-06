Eduardo Rey, o mestre imborrable que o IES Gregorio Fernández non esquece

O instituto Gregorio Fernández de Sarria realizou este xoves unha sentida homenaxe ao docente Eduardo Rey Moure por mor do seu cabodano.

Este mestre exerceu durante 40 anos no centro, sendo non só profesor, senón tamén un empuxe cultural para toda a localidade como promotor de numerosas actividades. Durante o evento, amosouse todo o cariño cara a unha persoa boa e traballadora por parte de todos os presentes, entre os que se atopaban o alumnado, o profesorado e achegados.

O acto estivo presidido por unha talla en madeira feita por Luís Hospido, mestre do instituto, na que se vía o rostro do homenaxeado coa poesía Non deixes que a tardiña me sorprenda de fondo de Fiz Vergara Vilariño. Eduardo Rey tiña coma soño que se lle dedicara o Día das Letras Galegas ao poeta de Lóuzara, o cal se remarcou no acto para que se seguise loitando por acadar este obxectivo.

A homenaxe arrincou cunhas palabras de Raquel Arias, profesora de Inglés e responsable da biblioteca Fiz Vergara Vilariño, de cariño cara a Eduardo, onde destacou o empeño e a laboriosidade coa que exercía, resumíndoo nunha frase que el dicía: “As cousas ou se fan ben ou non se fan”.

Radio bolboreta

Tras iso, escoitouse o episodio de Radio Bolboreta, ado instituto que el creou no ano 2018, especial poloque leva o seu nome en Sarria.

Tras a escoita, o alumnado de primeiro de Bacharelato plantou unha árbore na súa honra, coa que se busca que “medre forte coma Eduardo fixo medrar a todos”. Todo isto acompañado dun fío musical interpretado pola profesora de Música Paula Fernández e Marc, alumno do centro.

O momento máis emotivo do acto chegou cando os presentes comezaron a achegarse para regar a árbore cun recordo cara a Eduardo. Moitos, coa voz quebrada froito da emoción, destacaron a súa tarefa coma mestre, mais sobre todo coma unha persoa que intentaba axudar en todo momento a quen fose e que trataba de sacar o máximo de cada un.

Talla en memoria de Eduardo Rey, realizada por Luís Hospido e con versos de Fiz Vergara. EROS LÓPEZ

Para rematar o acto, escoitouse unha gravación feita poucos días antes do falecemento na que Eduardo Rey e Xurxo Souto, exprofesor do instituto, cantaban a poesía que aparece na talla. Todo acompañado dos presentes, que tamén se animaron a cantala ao unísono.

Un peche no que se despediu a un faro para moitos non só na vida educativa, senón na propia vida persoal de cada un.