"Só eramos tres, non era unha gran festa, non era multitudinaria", aseguraron las personas que fueron identificados por la Guardia Civil en una supuesta fiesta ilegal en los anexos a una vivienda al núcleo de Vigo de Galegos, en el ayuntamiento de Láncara.

Uno de los participantes afirmó que se trató de una "reunión" de tres amigos para tomar algo y escuchar música, aunque no son convivientes. Reconoció que está "mal feito, que non se pode" organizar este tipo de encuentros por las restricciones sanitarias por el coronavirus, pero insistió en que "non había máis asistentes".

El vecino señaló que, tras hacerse públicos los hechos, están recibiendo numerosas llamadas de amigos y vecinos que piensan que se trató de una gran fiesta, lo que negaron.

La "reunión" tuvo lugar el pasado día 6 en un anexo a una vivienda "por non molestar a ninguén", indicó. La Guardia Civil tuvo conocimiento de que pudiera estar celebrándose una supuesta fiesta ilegal, por lo que agentes se desplazaron al lugar. En el exterior del inmueble escucharon música a gran volumen y vieron, a través de las ventanas, luces similares a las de un local de ocio nocturno, según informó la Benemérita.

Por ello, requirieron a las personas que estaban en el interior que abrieran la puerta, encontrando a tres hombres, que tenían puesto un equipo de música y contaban con una máquina de humo y otra de luces, señaló la Guardia Civil. Esta sospechó que pudiera haber más asistentes. Los tres vecinos fueron identificados y se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente por si pudieran ser constitutivos de infracción.