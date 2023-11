A Gonzalo Arias, que creció en la Rúa Maior de Sarria y que actualmente cuenta con seis establecimientos dedicados a los peregrinos que realizan el Camino de Santiago repartidos entre la propia localidad y O Cebreiro, solo le faltaba ser uno de ellos. Y es que el sarriano decidió emprender ruta desde Francia con destino a Fisterra hace unos 20 días con el único fin de conocer de cerca "cuáles son las necesidades y demandas que tienen los caminantes en primera persona".

El hostelero, que cuenta en Sarria con las pensiones La Estación, Matías Rooms, Apartamentos Camino de Santiago y Casa Arilo, y también con el mesón Venta Celta y una casa rural en O Cebreiro, asegura que quería "ponerme en la piel de mis clientes y hacer todo lo que esté en mi mano para mejorar su experiencia".

Así, el sarriano, que tiene previsto terminar el Camino el próximo domingo en la Costa da Morte, afirma que "en primer lugar es necesario mejorar la señalización en muchos puntos para hacerlo más accesible", y es que, en este sentido, él mismo sostiene que, como hostelero, lleva años oyendo a los peregrinos quejarse en relación a este tema, en especial a los que llegan de más lejos.

"Son necesarios también más puntos de información para que los peregrinos puedan conocer un poco más acerca de los lugares por los que pasan", dice el hostelero, que afirma que el Camino de Santiago es una gran oportunidad para "empaparse de conocimientos".

Del mismo modo, otra de las principales conclusiones que ha sacado Gonzalo es que «en temporada baja, los servicios de restauración y los alojamientos siguen siendo escasos», y es que él asegura que, en algún caso, ha tenido que caminar hasta cerca de 40 kilómetros por etapa por falta de servicios.

PRIMEROS PEREGRINOS. Pero no todo iban a ser inconvenientes. Y es que el sarriano también asegura que "la hospitalidad de los vecinos y trabajadores es una maravilla. Esa es la veradera esencia del Camino, y gracias a Dios no se ha perdido en absoluto", dice Arias, que todavía recuerda cuando llegaban a Sarria los primeros peregrinos y él miraba expectante desde la ventana de su casa.

"Verlos todos los días me animó a dedicarme a algo relacionado para poder formar parte de esta bonita experiencia", por la que, desde hace diez años, Gonzalo no ha dejado de trabajar y de abrir nuevos negocios en la zona. "Mientras funcione yo seguiré en esto, porque me gusta y veo que es un servicio necesario y agradecido", afirma.

A pesar de llevar una década en el negocio y toda una vida al lado del Camino, lo cierto es que esta fue su primera vez como peregrino. "Llegué un poco perdido y vuelvo a casa con muchas más fuerzas", dice el sarriano, que cree que lo importante es mejorar la accesibilidad y ampliar servicios para que el peregrino no esté pendiente de nada más que su propio viaje personal. "Lo mejor es vivir la experiencia al completo y conocer nuevos lugares", concluye.

Un museo del peregrino en Sarria

Aunque Gonzalo Arias lleva toda la vida dedicándose a la hostelería, lo cierto es que ahora también tiene en mente explorar nuevas áreas relacionadas con el Camino, entre ellas la de hacer un museo del peregrino en Sarria. "Creo que funcionaría muy bien, porque es importante fomentar la cultura y ofrecer más cosas que hacer a los que vienen a visitarnos", sostiene el hostelero, que todavía no sabe cuándo podrá materializar su proyecto, aunque su idea es comenzar con la fase inicial a partir del año que viene.



Nuevos hospedajes

El sarriano también tiene pensado ampliar la oferta hotelera en el municipio con nuevos hospedajes "el próximo año".