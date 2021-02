Una hostelera de Samos lanza un crowdfunding para reabrir su negocio

La pandemia del coronavirus ha supuesto un duro mazazo para el Camino de Santiago y muchos establecimientos vinculados a esta ruta. Es el caso de Casa Licerio, en el municipio de Samos, que cerró provisionalmente en noviembre de 2019 con la expectativa de reabrir en la primavera de 2020, pero ya no fue posible. Su responsable, Cecilia Widell-Bauder, no se da por vencida y desde su domicilio en Suecia acaba de lanzar una campaña de crowdfunding para intentar salvar esta situación y acoger de nuevo a los peregrinos en cuanto sea posible.

Cecilia Widell-Bauder, quien se define como "mitad sueca, mitad venezolana", hizo el Camino de Santiago en bicicleta en 2017 y, casualidades de la vida, pernoctó en Casa Licerio, que por aquel entonces llevaba una chica americana dispuesta a emprender un nuevo proyecto personal.

Tras trabajar un tiempo como voluntaria en el hospedaje, Cecilia se hizo cargo de él en 2018, y el contacto con los peregrinos resultó ser "de las mejores experiencias" de su vida, asegura.

"Me llena más el espíritu que el bolsillo", afirma la hostelera que, desde que echó el cierre temporal, ya no pudo "ni volver a España" debido a la pandemia. En todo 2020 no abonó ni un mes de alquiler y ahora se propone reunir fondos para pagarles a los propietarios mensualidades atrasadas y reabrir, a ser posible en mayo, con su capacidad de doce huéspedes.

A través de la plataforma GoFundMe ha iniciado una campaña en la que apela a la "generosidad" de la gente y pide su apoyo para "sobrevivir" al coronavirus.

"La buena noticia es que lucharé contra esta situación. Me encargaré de hacer lo que sea necesario para permanecer abierto y ofrecerles a todos un hogar lejos de casa, en el Camino, un lugar para descansar, recuperarse y continuar la peregrinación", señala.

En los primeros cuatro días ha recaudado más de 1.200 euros y se muestra agradecida a todos los que ayudaron, en muchos casos peregrinos que se habían alojado en el hostal. "Su generosidad es increíble. Lo agradezco de corazón porque sin esos fondos hubiera desistido del intento", dice.