A hostalaría de Láncara volverá celebrar a Festa do Mexillón o Venres Santo

O Concello de Láncara organiza para o vindeiro día 15, Venres Santo, unha nova edición da Festa do Mexillón, un evento que ten lugar nos locais de hostalaría deste municipio e que non se celebraba dende o ano 2019 por mor da pandemia do covid.

Os establecementos interesados en participar teñen de prazo para anotarse ata este martes, ás 14.00 horas, nas oficinas municipais.

Dende o Concello informaron a través das redes sociais da recuperación desta iniciativa, felicitándose de que "pouco a pouco" volva a "tan desexada normalidade".

A Festa do Mexillón de Láncara celebrou a súa quinta e última edición ata o momento no 2019, na cal participaron 16 bares, mesóns e tabernas repartidos entre A Pobra de San Xiao, a parroquia de Láncara, Armea, Muro, A Reboleira, Vilaleo e Cedrón.

Como é habitual, o Concello de Láncara porá os mexillóns para que os establecementos hostaleiros os preparen con distintas elaboracións ao seu criterio, para ser servidos despois de xeito gratuíto aos clientes, que pagarán o prezo correspondente á consumición.

Segundo indicou o alcalde, Darío Piñeiro, o Concello facilitará 25 quilos de produto a cada uno dos negocios anotados sen custo para eles. Deste xeito, trata de apoiar o sector hostaleiro que tan afectado se viu pola pandemia e ofrecer unha alternativa de ocio nas datas de Semana Santa aos veciños e visitantes, pensando principalmente na xente da zona rural, onde hai menos actividades.