Una hora frenética para gastar 1.000 euros

Como si de Pretty Woman por las tiendas de Rodeo Drive se tratara, la sarriana Cristina Quirón Herrera hizo en la mañana del sábado una maratón de compras por las calles de Sarria.

Nada más y nada menos que nueve establecimientos recorridos en menos de una hora en los que gastó los 1.000 euros que sorteaba la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Sarria (Aces), una iniciativa que ya va por su octava edición y que llamó la atención de vecinos y viandantes. No solo por la ingente cantidad de bolsas que portaba la afortunada, sino también por viajar de tienda en tienda subida en un vehículo de lujo, un Studebaker de 1929 que recuerda a los emblemáticos automóviles en los que viajaba Al Capone.

"Nos miraba todo el mundo y creo que era por el coche", bromeaba una sonriente Cristina tras finalizar la experiencia, que definió como "única" y que compartió con su prima Erika, quien le aconsejó en algunas de sus adquisiciones.

Con tan solo 93 céntimos sobrantes de los 1.000 disponibles, la ganadora del sorteo comenzó un periplo de 52 minutos y 53 segundos, sin croquis previo alguno, en Don Dino, donde se hizo con juguetes para su hijo; y continuó en calzados Gayoso para adquirir tres pares de zapatillas deportivas; en la joyería Díaz, para comprar un reloj, varias pulseras y un collar; en Electronova, de donde se llevó un microondas y un secador; y en Los sueños de Uxía, donde compró una mochila para su pequeño.

Se subió de nuevo al flamante vehículo -conducido, como ya es habitual, por el coleccionista Gerardo García- y recaló en Sabrina Moda y en Dimar, para adquirir tres prendas y ropa para el hogar, y remató en Colorín Colorado y en Vilamey Complementos, donde, precisamente, una compra le sirvió para ser la poseedora de la papeleta agraciada. "Fue con algo que, después de comprarlo, me dije: "¿Para qué lo quiero?" relata Cristina, "pero al final no lo devolví y eso me ha dado el premio". De hecho, cuando se lo comunicaron este viernes por la tarde "no me lo creía, pensé que me estaban haciendo una broma", cuenta.

La joven, que respondió "al momento" la llamada de la suerte, estuvo acompañada también por Susana, en representación de la Aces, y por Mónica y Ana, que se encargaron de cronometrar los tiempos y comprobar que se cumplían todos los requisitos del sorteo -gastar los 1.000 euros en un mínimo de siete locales participantes e invertir hasta un tope de 250 euros en cada uno de ellos-.

Así se puso punto y final a la campaña 60x1.000, que se desarrolló a lo largo del mes de julio en 32 comercios y que tuvo "gran acollida entre os nosos asociados e o público de Sarria", apunta el presidente de la asociación, Ricardo Arias. Prueba de ello es que se "obtiveron miles de participacións coas compras nestes establecementos", concluye.