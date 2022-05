Un homenaje a la experiencia

El Concello de Láncara recuperó este sábado la Festa dos Avós, que fue un tributo a los mayores y también al personal de salud y sociosanitario del municipio por su labor en la lucha contra el covid.

Una carpa en el campo de la feria de A Pobra de San Xiao fue escenario de este evento, que reunió a unos 420 vecinos. La cita comenzó con el homenaje a los trabajadores del centro de salud, el complejo gerontológico A Veiga y los servicios sociales. El alcalde, Darío Piñeiro; el presidente de la Diputación, José Tomé; y la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez; hicieron entrega de sendas placas a la directora de la residencia, Romina Mouriz; y al médico Enrique Cajiao, que acudió en representación del ambulatorio.

La labor del personal de salud y sociosanitario "xa é exemplar en condicións normais", como apuntó Tomé, pero durante la pandemia "estivo sempre aí para garantir os coidados, as medidas de prevención e, tantas veces, aportando esa compañía que as familias non podían ofrecer debido ás restricións". Para Rodríguez fue "un gran orgullo" participar en este tributo, más como profesional de la medicina. Piñeiro también destacó el esfuerzo de los trabajadores, a los que mostró el agradecimiento del Concello.

El alcalde, el presidente y la subdelegada hicieron hincapié en lo "especial" que fue la Festa dos Avós, recuperada después de dos años. Tomé y Rodríguez pusieron en valor el "compromiso" de los gobiernos provincial y central con los mayores, mientras que el Piñeiro subrayó la inversión de tres millones de euros del Ayuntamiento en obras en el municipio.

Tras el homenaje, actuó la asociación cultural Val de Láncara y tuvo lugar la comida. Por la tarde, volvió a amenizar la celebración el colectivo y el Concello agasajó a todos los participantes con na gorra y un bolígrafo.

Posteriormente los actos se trasladaron al polifuncional, donde hubo campeonatos de tute y parchís para recaudar fondos a favor de la asociación Objetivo Diagnóstico, de la que forma parte el joven lancarés Rodrigo Vázquez. Los torneos, que reunieron a 32 parejas, fueron también en memoria del hostelero lucense Pedro Romarís, del Mesón O Pedregal.

Este domingo seguirá la fiesta en A Pobra con la Feira da Tenreira. A las 12.00 horas se celebrará un showcooking con Nardo del restaurante Canedo y Santi Almuíña del Mesón Colón. Además, habrá degustación de productos de la quesería Guitián, Casa Torre, Do Souto, Torta de Sarria, Maeloc y Manxares Caballero.

La escritora Rocío López Núñez pregonará la feria a las 13.30 horas. La comida será, a continuación, a base de ternera gallega suprema. Por la tarde, se entregarán los premios del concurso de ganado vacuno. La música no faltará y correrá a cargo de Punto Clave.