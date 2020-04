Muere en Sarria al caerle un árbol encima mientras realizaba tareas de tala

Un hombre que responde a las iniciales D.M.L.G y que nació en 1959 ha fallecido este viernes al caerle un árbol encima mientras que se encontraba realizando tareas de tala, ha informado Emergencias.



El suceso se registró en la tarde de este viernes en su finca particular, situada en Nespereira



La labor que estaba llevando a cabo era particular, no por tanto para empresa alguna.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del 061, pero los efectivos sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida.