Historias esquecidas a través da xeometría

Fotografías, maquetas, trípticos, acuarelas, vídeo-documentarios e textos de todo tipo recollen a memoria dos veciños e veciñas do municipio na exposición A beleza simétrica na comarca de Sarria, unha mostra elaborada polo alumnado do IES Gregorio Fernández a través do programa Innova da Consellería de Educación, coa que pretenden descubrir as historias da zona a través das súas formas.

"O que queremos é mostrar todas as historias esquecidas da comarca a través da xeometría. Estamos rodeados de figuras das que non coñecemos case nada", asegura Elena Corujo, profesora do centro sarriao, que explica que os alumnos e alumnas de ESO e da FPB de Servizos Administrativos mobilizáronse "de cheo" para coñecer o que albergaban as formas que configuran algúns dos lugares máis emblemáticos dos concellos de Sarria, O Incio e Paradela, tales como o mosteiro da Magdalena, a igrexa de Santa Mariña, o mosteiro de San Facundo de Ribas de Miño, a Fortaleza ou a igrexa de San Pedro Fiz do Hospital no Incio, onde os alumnos do Gregorio Fernández puideron coñecer un pouco máis do pasado a través dunha visita teatralizada.

"Eles fixeron todo o traballo, dende a documentación ata a elaboración das obras. É a mellor forma de fomentar as súas habilidades, tanto sociais como profesionais", di Elena Corujo, que afirma que os alumnos estudaron e analizaron a xeometría do seu patrimonio a través das matemáticas, as artes plásticas, a tecnoloxía, a filosofía, a administración e mesmo dende a lingua castelá.

Unha visitante, na exposición instalada na antiga prisión. C.F.R.

Esta mostra, que poderá visitarse ata o próximo luns 3 de xullo na antiga prisión de Sarria, conta con máis de trinta obras e ensaios nas que o público poderá realizar unha viaxe polo patrimonio material e inmaterial da comarca sen necesidade de desprazarse, ademais de mergullarse nalgunhas das historias dos seus habitantes.

É o caso de Concha, unha das protagonistas da exposición, e natural de Sarria, que conta como era a vida na aldea sendo muller cando ela era moza ou mesmo o simbolismo detrás dunha vaixela.

Todas as testemuñas conforman a esencia tanto do pasado como do presente da comarca sarriá, xa que ensinan como eran os oficios tradicionais, os labores diarios, e mesmo as festas que celebraban, explicando así a evolución que experimentaron co paso do tempo.

"Ao falar cos veciños daste conta do moito que nos queda por saber da nosa terra, tanto aos pequenos coma aos maiores". Así, está recollida a historia do barqueiro de Santa María do Loio, e o da igrexa trasladada de Santa María de Ferreiros, entre outras moitas, para que veciños e visitantes poidan coñecer a identidade de Sarria a través das súas xentes e das súas xeometrías, que "esconden moito máis do que pensamos". "Máis dun sorprenderase dos simbolismos detrás dos monumentos, e mesmo dos elementos máis cotiáns", conclúe Elena Corujo.