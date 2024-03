Historias arredor do lume

A calor do lume da lareira reuniu a pequenos e a maiores na Casa dos Currás de Chorente, en Sarria, que abriu este venres as súas portas en torno ao proxecto Mulleres de Raíz, unha iniciativa levada a cabo pola fundación Legar, Roxin Roxal, a fundación Uxío Novoneyra, a Anpa do Ceip Plurilingüe de Oural, Nova Escola Galega e a asociación Peleriños, coa colaboración do Ministerio de Cultura e o apoio do Concello de Sarria.

Decenas de veciños e visitantes, entre eles a voceira do BNG e natural de Chorente Ana Pontón, homenaxearon e destacaron o importante legado daquelas mulleres que foron mestras nos seus respectivos oficios, especialmente no ámbito artístico, a través dunha actividade na que fusionaron a música de raíz cos oficios tradicionais, e na que o público puido coñecer en primeira persoa como eran as casas tradicionais labregas a través da dos Currás, que foi rehabilitada por Alicia López, da asociación Roxin Roxal. xunto ao seu marido.

O encontro comezou cunha pequena visita guiada realizada por Alicia López, que quixo ensinarlles aos máis cativos como era vivir antano nunha casa coma esa, fundada nos anos 20 do século pasado. "Aquí convivían as familias e os animais nun mesmo espazo", explicou López, que animou aos presentes a visitar cada un dos rincóns do lugar.

Decenas de veciños e visitantes destacaron o importante legado das mulleres que foron mestras dos seus respectivos oficios

Posteriormente deu paso á actuación de Xabier Blanco xunto a Martina Ferradás, (ambos da fundación Legar) que tocaron e cantaron varias pezas musicais a través do son de instrumentos de música de raíz , xa que, dende a súa fundación, traballan na recuperación e transmisión dun total de 1.200 instrumentos galegos realizados con materiais e elementos cotiás. Foron os encargados de poñer ritmo a unha cita na que a tradición foi a gran protagonista.

"Sabíamos que a inauguración deste proxecto tiña que ser aquí porque a lareira é un espazo moi especial, xa que era o lugar no que as mulleres transmitían moitos dos seus coñecementos", dixo Martina Ferradás. Neste sentido, tamén recordaron a recuperación das mulleres gaiteiras, que tradicionalmente eran moi poucas en Galicia, e como a situación foi cambiando, tal e como observou o propio Xavier Blanco, que tamén foi gaiteiro na súa terra natal.

Os nenos e nenas quixeron ademais render homenaxe ao profesor Iván Tourón Morais, falecido en 2021, cun poema sobre o chirlo merlo, que simboliza a unión para moitos, tal e como indicaron no acto. E así, a Casa dos Currás inaugurou unha iniciativa coa que pretenden impulsar os valores do rural galego dende dentro.