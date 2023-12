A historia de Sarria a través de postais

Como era a Sarria de hai cen anos? Parte da resposta a esta pregunta poderase atopar na exposición de postais centenarias da vila que permanecerá aberta no hotel Alfonso IX dende este xoves e ata o día 7 de xaneiro. Un total de 80 imaxes conforman unha mostra que volve a mirada atrás para ofrecer un percorrido pola localidade de principios do século XX (entre 1900 e 1923), amosando como lucían naquel entón as rúas da vila, a ponte de ferro, o campo da feira ou a escaleira da fonte.

Organizada polo Seminario de Estudos Sarriaos Francisco Vázquez Saco, recolle fotos anónimas xunto a outras da autoría de Pedro Ferrer Sans, José Lacoste y Borde, Matías Vázquez Rodríguez ou Joaquín Ramírez, moitas delas mercadas en Madrid, algunha tamén en Francia e outra cantidade importante doada por veciños.

Marquesa de Ugena, de Matías Vázquez

Entre as anónimas, cóntase unha serie de dez imaxes anteriores a 1906 e catro máis nas que xa aparece o tendido eléctrico, polo que se sabe que son posteriores a 1915, dado que esa foi a data na que chegou á vila este avance.

Polo seu valor documental, inclúense nesta exposición unha imaxe anónima da igrexa de San Salvador, outra de Ponte Ribeira, do arquivo Penela, e unha terceira do templo de Santa Mariña, tomada por Eduardo Gómez Requejo.

Unha parte importante das postais corresponden ao coruñés Pedro Ferrer, quen entre 1902 e 1904 recompila centos de orixinais dos fotógrafos sarriaos. Como curiosidade, os seus sete fillos adoitaban acompañalo nas súas expedicións, grazas ás cales plasmou as pontes e muíños da vila, así como escenas na fonte Ribeira.

A actual Rúa da Liberdade, de Ramírez

Os organizadores da mostra teñen a certeza de que unha das placas de cristal atribuídas a Ferrer que aquí se expoñen pertence a Hermógenes Garitaonandía, quen tiña un estudio de fotografía en Ourense, mentres que outras foron tomadas polo sarriao Matías Vázquez Rodríguez, pois varias delas aínda están hoxe en posesión da familia Moreno e aparecen asinadas como M.V. ou M.V.R. Matías Vázquez, nado en 1884 e falecido en 1943, foi pai do artista Avari e rexentou un comercio na actual Rúa Marquesa de Ugena.

Tamén tivo comercio, en concreto o bazar El Siglo, na Rúa Maior de Sarria, Joaquín Ramírez, natural do Corgo, a quen se debe outra das series de postais que poden verse na exposición, algunhas das cales foron publicadas na revista Vida Gallega en 1923 e ilustraron despois, no ano 1927, a enciclopedia Espasa-Calpe.

A Ponte Vella, de Lacoste. EP

Por terras sarriás estivo tamén -ou polo menos algún dos seus colaboradores- José Lacoste y Borde, quen chegou a ser nomeado fotógrafo do Museo do Prado e de quen se expoñen nove postais numeradas editadas pola Casa Laurent, do ano 1905 e anteriores.

Exclúese da mostra, que será inaugurada o xoves ás 20.30 horas, as sete fotografías de Sarria captadas por Ruth Matilda Anderson en 1925 por non seren centenarias.

A exposición, repartida por varias estancias do hotel Alfonso IX e aberta ao público en xeral, non só traslada o espectador á Sarria de hai un século, senón que tamén recompila material que ata o de agora estaba disperso e dá boa conta da idade de ouro das postais, que viviron unha revolución no sistema de impresión a partir de 1913, o que deu paso á fabricación directa en papel fotográfico.