Laura Domínguez Pabón: una historia en monociclo

Gretel es una niña muy especial que, en lugar de piernas, tiene un monociclo. Con esta idea comienza el cuento ¿Qué significan las miradas?, la primera obra de la joven Laura Domínguez, estudiante de Educación Infantil y apasionada de la escritura y de la enseñanza desde corta edad.

Aunque reside en Sevilla, su vínculo con Sarria es muy fuerte y de ahí que fuese el lugar elegido para la primera presentación oficial del cuento, que tuvo lugar ayer en la casa de la cultura.

Según explica la autora, su padre nació en Barcelona pero se trasladó a Sarria siendo niño. En esta localidad continúan viviendo sus abuelos y otros familiares, a los que visita sin falta en Navidad, Semana Santa y, por supuesto, en las vacaciones de verano. "Esto me dio la oportunidad de trabajar en las piscinas de O Chanto como monitora de natación en 2019 y el pasado año", comenta la joven.

El gusto por escribir acompaña a Laura Domínguez desde que era una niña. "Siempre me ha encantado. Desde pequeña tenía diarios y todo lo que me pasaba, fuera importante o no, me gustaba escribirlo. Cuando venía a Sarria, además, como era mi tiempo de vacaciones, me ponía a escribir mis propias historias", recuerda.

La autora se inspiró a la hora de crear a su personaje en el jugador de tenis en silla de ruedas Cisco García

Este interés por la escritura, unido a su pasión por los niños y por la enseñanza, hizo que no tardase en idear una historia pensada para este público y en la que no faltase el componente educativo.

El confinamiento fue el detonante para dar un paso más y crear un cuento con la mirada puesta en su publicación. "Lo que más me costó fue pensar la idea, porque cuentos hay muchos y yo quería un tema importante. Observé a mi alrededor y vi que el tema de la diversidad funcional y la inclusión está poco visibilizado, ahora algo más, pero es algo que no se trata en la infancia", señala.

Fue así como creó a su protanista, Gretel, que toma su nombre del cuento recogido por los hermanos Grimm. Sus amigos y amigas caminan, pero ella no tiene piernas y se desplaza en monociclo, lo que provoca miradas que la hacen sentirse intimidada hasta que alguien muy especial le hace entender que eso que la diferencia la hace única.

"Para mí el cuento tiene un trasfondo y una reflexión muy profunda. Muchas veces las personas con diversidad funcional se sienten observadas dentro de la sociedad. El cuento intenta poner las dos posiciones, cómo se sienten al ser miradas y entender que esas miradas muchas veces son de admiración", afirma la autora.

A la hora de crear a su personaje, Laura Domínguez se inspiró en Cisco García, uno de los mejores tenistas de España en silla de ruedas, quien quedó parapléjico a causa de un accidente practicando snowboard y cuya historia de "superación" cautivó a la joven.

Según dice, puso todas su fuerza y su ilusión en poder publicar este cuento y recibió sus frutos en febrero de 2021, cuando le contestó la editorial Babidi-Bú. Comenzó así un proceso que finalizó en noviembre al salir de imprenta con ilustraciones de la alicantina Ana Sánchez, que captó a la perfección la idea que tenía en su cabeza.

Mientras piensa ya en futuras historias, Laura Domínguez lleva por el mundo el mensaje de su primer libro: "Todos somos diferentes, todos somos únicos y todos somos especiales".