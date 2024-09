Historia do Páramo envolta en maleza

Do listado de Bens de Interese Cultural cos que conta a comarca de Sarria, no concello do Páramo tan só atopamos un: a Torre da Barreira, situada na parroquia de San Martiño da Torre e que foi declarada como BIC no 1949.

A historia desta torre remóntase moito antes da súa construción. Todo parece indicar que a súa existencia está moi vencellada á fortaleza de Pena Aguieira, tamén no Páramo, e propiedade de Álvaro González de Ribadeneira.

Esta foi derrubada dúas veces. A primeira foi no 1467 da man dos Irmandiños, que pretendendo tumbar as torres da Fortaleza de Sarria pertencentes ao señorío dos condes de Lemos levaron por diante a de Pena Aguieira pola súa proximidade. A segunda xa durante a súa reconstrución, cando o sogro do de Lemos derroca de novo Pena Aguieira por varios enfrontamentos que matiñan González de Ribadeneira e o conde.

Da construción da Torre de Barreira non se sabe moito, e as poucas fontes que existen son confusas. Pero quizáis a máis destacable sexa a tradición oral local, que afirma que González de Ribadeneira "mandou baixar a pedra dos restos de Pena Aguieira en carros tirados por bois ata o lugar da Barreira, que era o máis baixo do Páramo", tal e como sinala Pablo Armesto, un veciño que é bo coñecedor da historia da torre e que escoitou este relato de seu avó. A versión da pedra empregada de Pena Aguieira tamén a menciona o investigardor Xabier Moure.

Esta idea pode estar respaldada no feito de que na zona da Barreira a pedra é de grao fino e tono avermellado, pero a torre está feita cunha canteiría granítica e dura dunha cor rosa pálida, máis propia do lugar de Paredes, onde estaba Pena Aguieira, segundo asegura Armesto.

Tamén destaca unha denuncia que o Comendador de Portomarín, Xoan Piñeiro, lle puxo á construción da torre no ano 1483 por edificarse na terra do Páramo pertencente á orde de San Xoan de Xerusalén. Nesta querela, solicitou que a edificación pasara a ser propiedade da súa Encomenda. González de Ribadeneira foi nun primeiro momento absolto, pero tras unha apelación de Piñeiro no 1508 a Corte e Chancillería de Valladolid ordenou demoer os saíntes e partes máis altas, aínda que non a súa devolución.

Diversas fontes describen a Torre da Barreira con forma rectangular e tres plantas, é dicir, medía arredor dos 25 metros de altura. Tal e como recolle a mítica obra 'Fortalezas de Lugo y su provincia', de Manuel Vázquez Seijas, tiña unha fronte de 40 metros e uns muros de 1,60 de espesor. Contaba cunha soa porta de acceso na fachada principal, ademais de algunhas troneiras, que tamén había na parte posterior.

O libro recolle a existencia dunha capela, que foi derruída e situada a uns 20 metros da fortaleza. Un templo que tamén mencionaba o avó de Armesto, ademais "dunha cárcere,un lago para os peixes, un canal..." das que non existe documentación, pero si relatos orais transmitidos de xeración en xeración.

Pablo Armesto conta que seu bisavó viviu durante a época na que a torre aínda estaba en pé, e dicía que empregaba dúas escadas para subir á cima da torre e coller os niños dos paxaros. "Sería unha torre de tamaño considerable, penso que comparable coa de San Paio de Narla", afirma Armesto. Non moitos anos despois tivo lugar a caída en desgraza desta fortificación, en 1865, cando a torre foi derrubada para aproveitar a pedra para outras construcións.

A torre na actualidade

Hoxe en día, desta construción só quedan algúns restos comidos pola maleza e as historias do que algún día foi. Concretamente, "no lugar pódese ver a cimentación e un pequeno anaco de parede", tal e como sinala o paramés. A pesarares de ser un BIC, non houbo nin hai en marcha ningún proxecto para a súa rehabilitación. O único intento que houbo por parte dalgunha administración para poñer en valor este monumento, hoxe en día en mans privadas, foi a creación da primeira ruta de sendeirismo do Páramo, posta en marcha no 2021.

Este roteiro, un proxecto que partiu en gran medida dunha iniciativa do propio Armesto (daquela, concelleiro de Cultura), pretendía recuperar, sinalizar e conservar antigos camiños. O itinerario parte do cruceiro que hai na carballeira do campo da feira e remata na Torre de Barreira, pasando polas parroquias de Vilarmosteiro e San Martiño da Torre durante un percorrido de algo máis de 1,9 quilómetros.