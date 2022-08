Herido leve un ciclista tras ser atropellado en el vial que comunica A Pobra y Láncara

Un ciclista resultó herido leve tras ser atropellado por un turismo en la carretera LU-621, que comunica A Pobra de San Xiao con Láncara, a la altura del núcleo de Vilaleo.

Los hechos ocurrieron sobre las once de la mañana, en el kilómetro 6,500 de esta vía, que soporta una importante carga de vehículos. Fue un particular el que dio aviso al servicio de emergencias del 112. Este alertó a la Guardia Civil del Subsector de Tráfico, una ambulancia, personal de conservación de carreteras y los bomberos del parque comarcal de Sarria. No fue necesaria la intervención de estos últimos, pues la víctima no estaba atrapada.

El ciclista recibió atención sanitaria en el lugar de los hechos y, pese a que en ningún momento perdió la consciencia y a que su estado no revestía gravedad, fue trasladado en ambulancia hasta el hospital Lucus Augusti (Hula) de Lugo para someterlo a un reconocimiento médico.

La víctima circulaba con dos compañeros, que resultaron ilesos. Por su parte, en el turismo viajaba solo el conductor, quien tampoco sufrió heridas.