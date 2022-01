Herido un cazador de O Incio al ser atacado por un jabalí en Paradela

Un cazador de O Incio de 62 años resultó herido el pasado día 22 al ser atacado por un jabalí en la parroquia de Castro de Rei de Lemos, en el municipio de Paradela, lo que le causó lesiones en una pierna por las cuales tuvo que recibir varios puntos de sutura. "Parecía unha metralladora dándome golpes", relata el hombre, quien asegura que tuvo "moita sorte" porque las consecuencias pudieron haber sido mayores.

Los hechos sucedieron en el lugar de Vilachá, sobre las dos de la tarde, donde estaban cazando varios miembros del tecor Pena Veitureira, perteneciente al municipio de Bóveda. Unos compañeros dispararon a un jabalí que, herido, se metió en una mata.

"Eu tiña a arma no seguro porque acababa de saltar uns aramados", narra este vecino de O Incio, a quien el animal sorprendió por la espalda. Ni él ni su compañero lo vieron aparecer hasta que ya lo tenía encima.

"Tirou comigo ao chan e xa non deu tempo a nada", cuenta el hombre, quien intentó defenderse como pudo a patadas. "Se non movo as pernas, cómeme, puido ser moi grave", dice.

UN REGATO. Tal y como explica, no se percataron de la presencia del jabalí, que estaría a unos diez o quince metros de distancia, porque en las proximidades había un regato que llevaba bastante agua y el sonido les impidió oír acercarse al animal. Pero, según su relato, ese mismo arroyo acabó siendo también su salvación.

"Tiroume á agua, caín nun pozo e el quedou arriba", añade. En ese momento su compañero pudo hacer un disparo que ahuyentó al jabalí, de cerca de "90 quilos" de peso y finalmente abatido por otros cazadores.

El herido, por su parte, fue trasladado por un compañero hasta Monforte, donde, según afirma, los servicios de urgencia le atendieron de heridas en una pierna que requirieron la aplicación de una decena de puntos de sutura.

"Tiven a sorte do século", concluye este vecino, quien evoluciona bien de las lesiones y asegura que nunca antes había vivido una situación similar.