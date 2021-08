Herida leve una religiosa al irse su vehículo contra el muro de una vivienda

Una integrante de una congregación religiosa resultó herida leve este jueves en un accidente de circulación ocurrido en Sarria, donde el vehículo que conducía se fue hacia atrás en una zona de pendiente hasta impactar contra el muro de cierre de una casa.

El accidente se produjo sobre las once de la mañana en la intersección entre las calles Calexa y Frei Luis de Granada de la localidad. La mujer viajaba en un coche que comenzó a desplazarse, supuestamente porque no tenía bien activado el freno de mano, de modo que se fue contra el cierre, que no sufrió desperfectos.

El servicio de emergencias 112 Galicia recibió el aviso del suceso a través de un particular que informaba de una salida de vía con una persona que no estaba atrapada. Pasó la alerta al 061, bomberos, Protección Civil y Policía Local, que levantó el atestado.

La mujer, de 38 años de edad, fue derivada al centro de salud de Sarria para ser sometida a una revisión médica que descartase heridas de gravedad. Al parecer el motivo de su estancia en Sarria era el Camino de Santiago.