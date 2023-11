"Hai medo ao posicionamento, a dicir cousas que baixen os 'likes’"

Con oito discos editados e unha forte presenza no escenario, María Xosé Silvar suma agora o recoñecemento co vixésimo primeiro premio Ramón Piñeiro, Facer País, convocado pola asociación cultural Val de Láncara e que recibirá mañá nun acto que comezará ás 12.00 horas na casa consistorial da Pobra de San Xiao. Continuará ás 13.00 horas na ponte de Carracedo e ás 13.30 diante do vello concello, onde falarán Xurxo Souto, Luz Fandiño, Xurxo Rodríguez e Marta Fernández, entre outros. Para rematar, haberá un xantar de confraternidade con persoeiros do mundo cultural e social.

Que representa para vostede recibir o premio Facer País?

Para min é unha honra porque é un premio popular. O recoñecemento da xente é algo que emociona. É o maior dos valores, o máis verdadeiro. Que parta dun colectivo humano recoñecer o teu traballo para min é moi bonito porque é no que creo profundamente.

Di o xurado que lle pón voz "ao que nos desacouga". Identíficase con esta descrición?

Eu intento escribir sempre dende unha visceralidade innata, desde unha sensibilidade innata e eu creo que dende unha humanidade tamén moi intensa. Penso que cando eu escribo do que me desacouga a min, que son unha persoa que me considero moi humana, ao final estou escribindo sobre o que nos desacouga a moitos e moitas de nós. Pero non é en absoluto unha intención miña falar por ninguén, simplemente que cando falo por min falo por moitas outras persoas sensibles e humanas. Se falas con honestidade e valentía eu creo que o teu discurso e os teus sentimentos van ser tremendamente parecidos a os de todos os teus compañeiros e compañeiras do xénero humano.

Destaca tamén o xurado a súa visión "nova, rompedora, visceral e feminista, combatendo as inxustizas sociais e de xénero". Queda aínda moito por facer?

Moitísimo, non só queda moito, é que houbo un gran retroceso no ámbito social. A nivel de xénero é espantoso, pero a todos os demais niveis. Agora mesmo está o planeta como para falar del. Na cuestión de xénero hai un retroceso, está en plena efervescencia ese mito da libre elección do que fala Ana de Miguel. Creo que a nivel de xénero estase volvendo a comportamentos e a normalizar cousas, entre a xuventude sobre todo, que se parecen moito máis á sociedade de hai 60 ou 70 anos que á de hai 20. A hipersexualización por exemplo das mulleres, e incluso das nenas, na actualidade é aberrante e moi preocupante.

O Facer País quere premiar, ademais, a súa persoa por "saber manter os principios e ideais". Cre que falta autenticidade?

Creo que hai un proceso de pauperización cultural, costa abaixo sen freos. Creo que hai unha tendencia á frivolización e tamén un agudísimo proceso de desideoloxización e de pauperización, de empobrecemento cultural que é global, inherente ao sistema, e moito medo ao posicionamento, a dicir cousas que poidan facer que che baixen os ‘likes’.

Leva oito discos en once anos. Non está mal para, como di, unha filóloga e antropóloga que chegou á música por casualidade...

Descubrín o mundo da composición, do estudo, da gravación..., que me marabillou. Eu sempre digo que sería feliz traballando diso para outra persoa. Encántame facer cancións, gústame moitísimo o proceso. Cando acabo un disco fago outro porque é o meu oficio e porque me gustaría algunha vez chegar a facer un do que me sentise moi orgullosa.

Aínda non chegou ese?

Supoño que a case todo o mundo que teña un mínimo de autoesixencia ao mellor nunca lle chega. Sempre digo que con Diante un eco, con este oitavo, xa me quitei o mandilón dos parvulitos e agora xa vou á escola coa mochila e os lápices.

Cantautora, cantora, contadora... Como lle gusta definirse?

Son tres coas que me podería identificar, pero se cadra cantora é coa que máis. Eu crieime escoitando, entre outros, a Carlos Puebla, e a el tamén lle molestaba moito que o chamasen cantante e dicía: "Eu non son un cantante, eu son un cantor, porque cantante é o que ten con que e cantor e o que ten por que". Eu creo que cantora engloba moito máis unha realidade que se acerca máis ao que eu son.

Imos pechar o círculo, unha cantora do pobo, que recibe un recoñemento do pobo...

Eu sempre me idenfiquei moito cunha canción de Carlos Puebla que di: "Soy del pueblo, del pueblo soy, y adonde me lleve el pueblo voy" (canta). E a canción acaba dicindo: "Y al pueblo le doy mi canto porque al pueblo pertenezco". Con eses versos sempre me emociono. E, ademais, non é o mesmo pertencer a un pobo recoñecido e de prestixio que pertencer a un pobo tan castigado moitas veces, tan olvidado, tan inxustamente humillado e ridiculizado, porque iso fai que che doa moito máis, que ese sentimento de ligazón emocional con esa colectividade sexa moito máis intenso. Eu sempre digo que ningunha persoa que pertenza a unha cultura hexemónica pode entender a necesidade que temos as persoas de defender a nosa cultura cando pertencemos a unha cultura castigada e humillada.

Que plans ten agora na música?

Eu fixen contadísimas colaboracións, porén estou nun momento no que ao mellor teño máis ilusión por cantar xunto algunhas persoas que me fun atopando no camiño nesta última década. Fíxate que agora o texto perdeu tanto valor na música actual que de súpeto canto atopas a esa persoa que les o que escribe e ves que marabilla… O que vou facer agora é seguir gravando e seguir traballando, como di Fito Cabrales, mentres que aguanten os ósos.

Vostede musicou un poema de Luz Fandiño e mañá en Láncara, casualidades da vida, vai recibir o premio de mans dela, como gañadora da última edición do Ramón Piñeiro, Facer País. Fíxolle especial ilusión?

Claro, iso para min é o máis. Eu admiro e valoro moitísimo a Luz. A veces olvídase o valor de palabras tan nucleares como a bondade, e Luz para min é un exemplo de bondade, de valentía, de coherencia, tamén por suposto de talento. De algo tan importantísimo como a humildade. E todo iso sen ápice de actitude sumisa ou vitimista, todo o contrario, presentando batalla. E tremendamente prolífica, porque durante os últimos 50 anos escribiu mínimo un poema por día. Estamos falando dunha muller cunha coherencia, non só a nivel de ideario e de calidade humana, senón tamén a nivel literario. Todo iso por separado non abonda, pero xunto é o Santo Graal.

Estará tamén Xurxo Souto como condutor do acto. Sentirase como na casa...

Son dúas persoas que admiro tanto… Porque Xurxo é a luz do faro que nos guía con esa humildade, esa forza brava. É tamén esa fantasía que el inocula en todo, a beleza do mito. Iso admíroo moitísimo. Para que eu existise foi absolutamente crucial.

Como foi iso?

Para os nenos que nos criamos nas cidades, cun autoodio e cunha vergoña do galego terrible, influíu que aparecese Xurxo ensinándonos que o galego molaba, que era xenial para vivir, para falar a tamén para facer música. Influíu moito en todos os nenos do país pero nos nenos das cidades como era eu, dunha cidade como A Coruña, foi superinspirador. Que el nos remexese a conciencia e nos fixese cuestionar esa idea de que o galego era unha lingua de pailáns e de pobres, e de aldeáns… e todas esas estupideces que nos quixeron vender. El foi o causante de que moitas e moitos de nós abrazásemos con orgullo a nosa cultura e a nosa lingua, nun entorno tan hostil como pode ser A Coruña por exemplo.

Foi un 'chute' de autoestima.

Totalmente, un chute porque el caeu na marmita do amor polo noso e pode darnos de beber ilimitadamente a todas e a todos nós. Para min é un manancial. Creo que non ten o recoñecemento que merece, porque merece todo e máis.