"Hai danos e perdemos mercancía"

El fuerte temporal provocó inundaciones en calles, viviendas, garajes y algún negocio de Sarria, donde se afanaron durante toda la jornada para paliar los efectos de la lluvia.

Uno de los inmuebles más afectados fue el restaurante Roma, en el barrio de A Estación, donde a mediodía el agua alcanzaba "máis de medio metro" en el comedor y la cocina, calculó Vicente Fontal, Vitito, en su primer día como gerente del negocio. Las inundaciones ocurrieron precisamente en una jornada en la que estaba todo reservado a mediodía, con 72 comensales, y hubo que anular todas las comidas y cenas.

El agua empezó a entrar a las diez y media de la mañana y cuatro horas después era imposible acceder al comedor y la cocina. Los daños fueron importantes, como "motores de cámaras, a madeira da barra, a pintura..., e tamén perdemos mercancía", explicó el gerente. Calculó que les costará "máis de 40.000 euros poñer todo a punto", pues tienen que "sacar motores das cámaras, reparalos, limpar todo...". Vicente Fontal espera que en un día, una vez que baje el agua, pueda volver a abrir el restaurante, si bien continúan en servicio la cafetería y el hotel al no verse afectados.

El comedor del restaurante Roma, inundado. EP

El establecimiento hostelero ya sufrió inundaciones hace dos semanas, aunque no de esta magnitud. El gerente recordó que "hai moitos anos subira máis de 2,5 metros no negocio, a auga pasaba por enriba da ponte do río. Antes isto ocorría cada dous anos o incluso cada ano. Agora poden pasar cinco ou sete anos sen inundarse", aseguró.

También se repitieron las incidencias en el barrio de As Insuas, que estuvo cubierto por el agua por el desbordamiento del río Celeiro. La calle del mismo nombre que el cauce fue la más perjudicada, entrando el agua en al menos cinco inmuebles. Fue el caso de la vivienda de Pilar González López, que presentaba la planta baja totalmente anegada. "Chamamos aos bombeiros e puxeron os electrodomésticos en alto para que non se estraguen", explicó agradecida. La casa sufrió desperfectos, como en el suelo de madera o la caldera de la calefacción.

La Rúa Río Celeiro cubierta por el agua. PORTO

La vecina se quejó de que el Ayuntamiento no actúe para evitar que se repita la situación. "Tiñan que limpar o río. Unha pequena ponte, aquí ao lado, fai tapón, queda alí toda a porquería e a auga bebémola nós. A ponte tiñan que sacala ou facela máis alta para que a auga pasara", opinaba Pilar López mientras esperaba a que bajara el cauce y poder limpiar.

En As Insuas hubo que cortar calles, al igual que en O Mazadoiro. También se vieron afectadas otras zonas, como Vigo de Sarria, donde unos vecinos denunciaron que tuvieron que desatrancar ellos mismos los sumideros. "Vennos a auga de Fontao e non nos chegou a entrar porque actuamos", afirmó un residente, quien pidió al Concello una solución ante la problemática que sufren. Sí llegó a inundarse un garaje próximo, en la Rúa Elías Valiña, y se anegó otro en la Rúa da Liberdade, donde los bomberos continuaban trabajando en la noche de este domingo para achicar el agua.

Otra zona en la que hubo inundaciones fue en Vilar de Sarria, junto a la LU-636, donde, por ejemplo, una residente vio anegarse "as cuadras e a nave". "Hai un regato e, por que non o limpan? Debían arranxar a carretera porque encora a auga aquí", instó.

Por otro lado, el Concello retiró maderas que taponaban puentes de Manán, Rubín o A Veiga.

Sarria no fue el único lugar en el que hubo incidencias, pues los bomberos también tuvieron que acudir por inundaciones en viviendas en A Pena o Moscán. Además, se vieron afectadas casas de Láncara, Paradela o Samos. El agua anegó numerosas vías, entre ellas el Camino de Santiago, y provocó desprendimientos de tierra en varios ayuntamientos.