Hacienda revisará el aumento del Ibi de los sarrianos

El alcalde de Sarria, Claudio Garrido, anunció que la Gerencia del Catrasto, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, revisará en 2023 el aumento del impuesto bienes inmuebles (Ibi) relativo a los últimos cuatro años, que se notificó a cientos de sarrianos por la posesión de terrenos en núcleo rural.

Muchos vecinos recibieron notificaciones que solicitaban la liquidación del Ibi entre los años 2016 y 2019. Este hecho causó gran malestar entre los propietarios afectados, ya que las cantidades eran elevadas, ascendiendo a una media que se situaba entre los 1.000 y los 3.000 euros. El Partido Popular calificó la situación de "sangrante" y acusó al gobierno local de ser el principal beneficiario al subir el presupuesto "pola vía dos impostos e do endebedamento".

Ante estas declaraciones, Claudio Garrido se defendió afirmando que la responsabilidad era del "catastrazo" que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy, y por el cual las parcelas de núcleo rural pasaban a tributar como urbanas. También quiso recalcar que la ponencia de valores data del año 1986 y que Sarria cuenta con una normativa urbanística muy antigua lo que deriva en los altos valores de las fincas y, en consecuencia, en los tributos que estas conllevan.

Ante las críticas de los populares, el alcalde sarriano ha afirmado que "una rebaja lineal del Ibi no es la solución, ya que ese no es el problema. La situación actual deriva de que no hay proporcionalidad entre los valores de los inmuebles de núcleos rurales, ni dentro del mismo núcleo o en comparación con otros", manifiesta Claudio Garrido.