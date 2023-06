Una guitarrista con futuro

Tiene solo 13 años, pero su talento musical y la constancia en el trabajo ya le han reportado dos reconocimientos. La joven Maite Rodica García Gabrián, alumna del conservatorio Cantiga de Sarria, acaba de proclamarse ganadora de un concurso de guitarra en Lugo, un premio que viene a sumarse al obtenido hace dos años en Ourense. Incentivada por sus profesores y apoyada en todo momento por sus padres, esta sarriana no solo despunta en este instrumento, sino que también toca el violín y asiste a clases de pintura pero, sobre todo, "disfruta" con las artes.

Con raíces gallegas y rumanas, Maite Rodica nació en Almería, donde su padre estaba destinado por trabajo y, con tres años, la familia se mudó a Sarria. Inició sus estudios en el colegio de La Asunción, donde comenzó a interesarse por la guitarra a raíz de una actividad musical complementaria.

A propuesta de la profesora Berta Urbay, que también imparte clases en Cantiga, se animó a probar en el conservatorio y la decisión no pudo ser más acertada. Con unas cualidades innatas, completó cuatro años del grado elemental de guitarra y ahora cursa primero del grado profesional.

En 2021 se inscribió por primera vez en un concurso. Fue el Mestre Vide de Ourense, donde resultó ganadora en su instrumento y tercera de Galicia en la clasificación general. La pasada semana repitió experiencia en el certamen de guitarra de grado elemental Tino Prados, en el conservatorio Xoán de Montes de Lugo, logrando la primera posición tras interpretar un tema obligatorio y elegir como pieza libre la banda sonora de The Last of Us. No solo recibió un diploma sino también una guitarra que le hizo mucha ilusión, según explica su padre, José Antonio García, a quien la afición de su hija le ha despertado el gusto por la música clásica.

Tanto él como su esposa, que en el confinamiento hizo sus pinitos con la guitarra, fomentan la faceta musical de la joven porque ven que es una actividad que la hace feliz. "Para nosotros es lo máximo que disfrute, que lo pase bien y que vaya evolucionando. Los premios son un reconocimiento muy bonito, pero ir mejorando y evolucionando es lo mejor. Y, sobre todo, viendo que ella lo pasa bien y lo disfruta", asegura.

José Antonio García tiene palabras de reconocimiento para el director y el profesorado de Cantiga, porque "incentivan" a los alumnos y les ofrecen "ratos muy divertidos" al tiempo que hacen partícipes a las familias "de toda esa alegría y de su evolución".

En el conservatorio, Maite Rodica tuvo como maestro al reconocido guitarrista cubano Alejandro González, a quien entregó su primera guitarra, con la que hoy sigue impartiendo clases en la República Dominicana. Además, su profesor actual es Chema Corredoira de Cora, premiado en 2022 en un certamen internacional.

El director de Cantiga, Benigno Pérez, no tiene duda de que esta vecina, alumna de primero de Eso en la Asunción, "lleva la música dentro". De hecho, despunta también en violín, cursando tercero de elemental tras completar los dos primeros en un solo año. "Si decide seguir el camino de la música va a ser una gran profesional", vaticina el director, quien se refiere a la joven como un "orgullo para Sarria y para el conservatorio".