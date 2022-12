Guitarras que nacen del corazón

De los 52 nietos que tuvo don Ángel González, un cultor del cuatro puertorriqueño, solo uno siguió el camino de la música. "Lo que lamento es que no me vio tocar", dice Ricardo Ramos, que, además de hacer vibrar el instrumento, lo conoce por dentro: el preciso ensamblaje de sus piezas, el ajuste de sus cinco cuerdas, el tacto sutil de la madera.

Ricardo Ramos, en su taller de Sarria. EP

Nacido hace 49 años en Bayamón, al suroeste del área metropolitana de San Juan de Puerto Rico, Ramos aprendió el oficio de luthier mientras hacía un poco de todo en el taller de un artesano musical, luego perfeccionó su destreza al lado de Juan Alicea –"un referente", dice– y la profundizó en viajes por España donde conoció a otros maestros como Stephen Hill de Gran Bretaña y el alemán Andres Marvi.

Residenciado en Sarria desde hace año y poco, junto con su esposa Zaskia y sus hijos Mónica y Daniel, este hombre alto y fornido, con esa voz delgada del caribe en la que bailan eles y eses, abrió su taller en el centro del pueblo, en la parte superior de la Praza da Vila.

Allí repara y elabora guitarras clásicas y flamencas, también la de cuerdas de metal, y los cuatro, que son el instrumento nacional de su amada isla borinqueña, que le recuerda, y tanto, a su abuelo don Ángel.

Compostela

Hombre de Dios también, Ramos llegó a Santiago de Compostela hace ocho años con una visa religiosa. Atrás, en Puerto Rico, dejó su taller que fue "muy conocido" y donde atendió pedidos, cuenta, de músicos de Juan Luis Guerra, Marc Anthony y Luis Fonsi, que se dice pronto aunque despacito.

"La mejor alegría de mi corazón es servir y ayudar a otras personas", expresa Ramos, que desde pequeño frecuentaba la iglesia pero aún así, en algún momento, sintió un vacío que solo desapareció cuando satisfizo preguntas que se hacía. "¿Quién está bien en este mundo?".

En la localidad de Sarria se afana por igual en las actividades de la iglesia Buenas Noticias y en el parsimonioso trabajo de su taller. Una guitarra, por ejemplo, le puede llevar tres meses o tres meses medio. No es un oficio de soplar y hacer botellas.

Este luthier puertorriqueño cuenta que en una oportunidad, de visita en la ciudad de Granada, le dijeron una frase que nunca olvidó e hizo suya: "La guitarra nace en el corazón, después lo llevas a la mente y por último a las manos".

Oficio y talento

Mientras toma un cuatro en esas manos que trabajan, explica que su oficio, el de la antiquísima luthería (lutería, según la Rae), requiere conocimiento –de las reglas físicas, escalas y medidas–; destreza –que es la técnica–; y el don, el talento, la varita mágica: "the gift of god, el regalo de Dios, que no se compra en el supermercado, ni en la ferretería".

"Uno hace el instrumento pensando en quien lo pide y cada guitarra, cada cuatro, lleva un pedazo de nuestro corazón. El luthier no compite con otros luthiers, sino consigo mismo", afirma.

Ramos cuando trabaja suele abrir las cortinas de su taller, que da a la calle Marqués de Ugena, y los peregrinos que cruzan Sarria de un lado a otro lo ven y entran a hablar con él. "Aquí ha venido gente de la Patagonia, coreanos, una familia italiana, o unos compatriotas de Puerto Rico... me gusta que a Sarria llegue el mundo, es un lugar mágico".