Guía románica ao son de Abraham Cupeiro

A historia e o son uníronse na igrexa de San Pedro Fiz de Hospital do Incio, que acolleu a presentación da primeira guía do Románico da Ribeira Sacra e O Courel, onde o grupo de desenvolvemento local recolleu en colaboración da Diócese de Lugo boa parte do inmenso patrimonio que se conserva nos concellos de Bóveda, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón, O Saviñao, Sober, Quiroga, Folgoso do Courel, Ribas de Sil, O Incio, Samos, Triacastela e As Nogais.

O músico sarriao Abraham Cupeiro foi o encargado de inaugurar o acto ao son dun dos cinco instrumentos que tocou na igrexa, á que se referiu como unha das máis especiais da comarca. Quixo tamén facer alusión ao enorme legado románico que albergamos, e o que aínda queda por descubrir, tamén no mundo da música. "Non hai mellor auditorio e a pegada da nosa historia está en todas partes", dixo o musicólogo, que levou algúns instrumentos que aparecen no códice de Alfonso X O Sabio.

Tal e como explicou Héctor Corujo, o alcalde do Incio, que foi o primeiro en intervir durante o acto, "con esta guía queremos unificar o marabilloso románico que temos na Ribeira Sacra co máis descoñecido das terras da Montaña", polo que recordou a Ánxel Fole e a súa Terra brava, onde o autor, que viviu a carón da propia igrexa de Hospital, xa falaba de que "estamos na solaina das terras bravas ás que hoxe rendemos homenaxe".

E é que a publicación inclúe 42 igrexas románicas organizadas en tres bloques que retratan a evolución deste estilo: elementos prerrománicos, románico pleno e eclosión do románico. E a cada un dos templos apuntados correspóndelle unha ficha con datos sobre a súa localización, antigüidade, características construtivas e contexto histórico. A información compleméntase con fotografías e un plano que facilita ao lector a visita.

Para iso tamén foi fundamental a colaboración da Diócese de Lugo, xa que abriu as portas aos investigadores a algúns dos máis significativos exemplos deste estilo artístico netamente europeo como a catedral, antigos mosteiros e encomendas, así como ducias de parroquias que dan testemuña do enorme legado patrimonial da provincia, polo que o delegado da Diócese de Lugo, José Antonio Ferreiro, avogou por "manter viva unha historia digna de ser coñecida e recoñecida en todo o mundo".

Pola súa parte, María Abuín, unha das autoras da guía xunto a Juan José Álvarez González, Beatriz Pérez Pereira, Diego Reboredo Prado e Xosé Rodríguez Martínez, coa edición de Máis que Románico, afirmou que este libro é para levar na carteira ou no bolso e así poder consultar calquera dúbida ou curiosidade a pé de rúa. "Este é un territorio complicado de analizar porque a Montaña e a Ribeira Sacra son moi distintas, pero atopamos un mesmo estilo con diferentes características, que é o que fai que esta zona sexa tan especial", asegurou Abuín, que quixo agradecer tamén aos veciños e veciñas a súa colaboración logo de pechar a presentación ao son de Abraham Cupeiro.