Os guardiáns da tradición musical

A memoria dos gaiteiros da comarca de Sarria está gravada en pedra dende este sábado nos xardíns da sociedade cultural e recreativa La Unión, onde se inaugurou un monólito en memoria de todos eses músicos que tocaron na zona dende mediados do século XVI.

A pedra, que reproduce a imaxe dun gaiteiro realizada polo artista Avary, recolle algúns dos nomes desa longa tradición musical. Figura Pedro Fernández Penela, que no 1550 xa amenizaba as festas do municipio sarriao, ou o seu sucesor, Domingos López (ano 1580), así como Pedro de Buxán (1587) ou Xoán de Rivela, de quen se sabe que exerceu no 1612 contratado polo Concello como gaiteiro asalariado ao seu servizo.

Así o explicou Xaime Félix López Arias, ‘Arlindo’, quen propuxo adicar un día do ano aos gaiteiros en La Unión. O investigador ofreceu unha charla con datos históricos de músicos como o Marañas de Vilapedre (1890), Eduardo Lence-Santar (1900), Pepe de Nabás (1910), Antonio López-Quiroga Somoza (1920), Luis Yebra Álvarez (do cuarteto Os Yebriñas), documentado tamén nos anos 20 do pasado século, ou o veciño de Barbadelo Paulino Pérez.

Este último, que viviu entre 1907 e 1975, destacou non só como gaiteiro, senón tamén como luthier. Formouse en Madrid para o labor de recuperación da zanfona e, xunto con Faustino Santalices, levou o obradoiro de instrumentos musicais que botou a andar na Deputación de Lugo hai 70 anos.

O seu traballo foi continuado por seu fillo Jesús e seu neto, Luciano, que este sábado non quixeron perderse esta homenaxe. Luciano Pérez, director da colección de instrumentos do Centro de Artesanía e Deseño (Centrad) de Lugo, puxo en valor o recoñecemento organizado pola sociedade La Unión a uns músicos que, segundo dixo, fixeron moito pola cultura galega. "Nós somos unha mera cadea de transmisión", afirmou.

A homenaxe organizada pola centenaria entidade cultural contou coa colaboración do Concello de Sarria e de numerosos músicos locais representados nas asociacións Meigas e Trasgos e Peleriños, así como no grupo Os Gaiteiros de Goián.

Todos eles abriron os actos coa interpretación conxunta dun pasadobre nos xardíns de La Unión, onde o monólito permanecía cuberto pola bandeira galega á espera da súa inauguración.

O presidente da sociedade, José Quiñoá, foi o encargado de destapar a obra mentres soaban os acordes do Antigo Reino de Galicia ante a mirada atenta dos presentes, entre os que se atopaba o alcalde, e das persoas que pasaban pola rúa nese momento.

A interpretación dunha rumba deu paso ao faladoiro e, deseguido, a novas actuacións nas que participaron tamén os integrantes do grupo Cantareiros da Unión. Os festexos, abertos a toda a cidadanía, continuaron cuns petiscos.

Os organizadores desta homenaxe repartiron entre o público uns folletos con datos dalgúns dos gaiteiros e cuartetos que tocaron na comarca, para gardar así a memoria duns músicos que puxeron banda sonora a tantas vidas.