El grupo De Vacas actuará el primer día de San Xoán, que pregonará Violeta Bernardo

Las fiestas de San Xoán de Sarria arrancarán el día 21 de junio con el pregón, para el cual ha sido elegida la escultora Violeta Bernardo, y con el concierto del grupo De Vacas, que estrenará escenario en una nueva ubicación, la Praza de Juan María López, junto a la iglesia de Santa Mariña.

Se suman así a unas patronales que tienen cerradas desde hace tiempo las actuaciones de Siniestro Total y Abraham Cupeiro (ambos el día 24), además de los sarrianos Eoas, que amenizarán la Noite do Lume en el campo de la feria junto al folk de Tiruleque.

Los festejos, organizados por el Concello sin mediar asociación, se celebrarán entre los días 21 y 24 de junio. Para el pregón ha sido nombrada Violeta Bernardo, que toma así el relevo del exdirector del Imserso, Ángel Rodríguez Castedo.

"Me siento muy honrada. Es una responsabilidad y espero no defraudar ni a los que me propusieron ni al pueblo de Sarria", señaló la pregonera. Ese mismo día estarán presentes en la Praza da Constitución varias agrupaciones musicales de Sarria y los cabezudos que elabora Crearte.

La fiesta se trasladará después a la plaza de Santa Mariña con el cuarteto gallego De Vacas y sus originales versiones.

Los espectáculos de humor repiten en San Xoán por tercer año. A la presencia ya anunciada de Xosé Antonio Touriñán el día 22 en la Praza da Vila se une la del también cómico David Perdomo, en una jornada en la que, además, tendrán protagonismo los grupos de música locales con una nueva edición del Festisar.

Por su parte, el día 23, en colaboración con los organizadores del Esmorga Fest y del club DhGalicia habrá más música y exhibición de saltos de bicis en la Praza da Vila.

Pasacalles, orquestas y actividades para niños tampoco faltarán en la programación, en la que estarán muy presentes los deportes con citas como el noveno Torneo Internacional Vila de Sarria de fútbol veterano. El campeonato, organizado por el club Veteranos Sarria SD, se disputará los días 23 y 24 de junio con la participación de equipos de España y Portugal.