El grupo Sound Sisters compite con otros siete en el concurso Rock in Río Tea

El grupo sarriano Sound Sisters es uno de los ocho seleccionados para competir en el concurso de bandas Rock in Río Tea, que se celebra en Ponteareas. La formación es la única elegida de la provincia de Lugo.

El certamen consiste en cuatro batallas, enfrentándose en cada una dos grupos. La primera es el sábado. A Sound Sisters le tocará el turno el 9 de abril, cuando se medirá con la banda Orri Berdea, de la localidad de Coslada (Madrid). De esta fase saldrán cuatro formaciones y ya en la final se medirán dos. El premio consistirá en 1.000 euros y tocar en el festival Rock in Río Tea.

El grupo sarriano ya se presentó al concurso en 2021, aunque no fue preseleccionado. Volvió a intentarlo este año, para lo que envió el videoclip No more, y fue elegido, explica la vocalista de Sound Sisters, Nerea Iglesias. La banda la completan Olalla Losada (piano y voz), Tomás Solano (guitarra), Morris Moreno (bajo) y Txema Wayra (batería). Este último se acaba de incorporar.

La cantante destaca la importancia de participar en concursos como este, llevando el rock de la provincia lucense.

Por otro lado, Nerea Iglesias tomará parte en el disco Verbas de Monfadal junto a cantantes de grupos de toda Galicia. El trabajo incluirá varios poemas musicados del escritor Luciano do Monfadal. Por ahora ya grabaron y está en Youtube el primer tema, titulado Mulleres de Galiza, un homenaje a estas y en el que intervienen doce artistas.

La joven participa en este proyecto después de que uno de los productores se pusiera en contacto con ella a través de las redes sociales. No dudó en unirse a este "interesante" proyecto de Xonix Records, "xa polo feito de compartir con xente de grupos como Maskarpone ou Ruxe-Ruxe e representar a Sound Sisters". Se prevé que el trabajo pueda ver la luz a mediados de este año.