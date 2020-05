El grupo Malditos Roedores versiona a Coque Malla en 'Xa non podo co Covid"

El coronavirus y el confinamiento no frenan la creatividad y el ingenio. Lo demuestra el grupo sarriano Malditos Roedores, que acaba de sacar el tema Xa non podo co Covid, una versión de la conocida canción No puedo vivir sin ti de Coque Malla.

Olalla Losada, Nerea Iglesias, Noelia González y Borja López forman la banda, la cual decidió versionar este tema porque ‘No puedo vivir sin ti’ estos días "ten máis significado" que nunca, según explica Olalla Losada, y optaron por cambiarle la letra adaptándola a la realidad que se vive en España y el resto del mundo.

El confinamiento protagoniza la canción, durante el que hubo tiempo para estudiar "unha carreira, aprendiches outro oficio, ata calceta", bromean en el tema. El pegadizo estribillo de la canción de Coque Malla, el grupo sarriano lo transforma en "xa non podo co Covid, non hai maneira, eu só quero saír, que tolemia.

Al estar confinados, los músicos grabaron la pieza desde sus propias casas, con, por lo tanto, "medios limitados". "Puxemos o enxeño a funcionar. Non tiñamos moita experiencia", dice Losada.

Borja López se encargó después de mezclar las pistas y preparar la canción final para colgarla en internet. El tema está teniendo "bastante repercusión", afirma, y ya sonó en los últimos días en Sarria durante los aplausos de las ocho de la tarde a los sanitarios y otros profesionales.

La banda, creada hace algo más de un año, no descarta interpretar la pieza en sus actuaciones. "É unha posibilidade que está aí, aínda que ao mellor despois xa estamos fartos do coronavirus", manifiesta.

Malditos Roedores apostó por preparar esta canción, ya que con la pandemia tuvieron que parar por completo los ensayos y querían volver a estar activos, al menos a través de medios telemáticos.

"Cando pasaran tres semanas de confinamento decidimos seguir facendo cousas, non parar", cuenta Olalla Losada. Comenzaron grabando desde sus hogares algunos temas que ya habían ensayado previamente con el fin de "adiantar traballo de cara ao futuro, cando podamos volver", y los subieron a las redes sociales. Y después llegó el turno de Xa non podo co Covid, poniendo ritmo al coronavirus.