El grupo Heredeiros da Crus apenas ofreció conciertos este año en lugares como Pontevedra, Arzúa... y este sábado en la parroquia lancaresa de Cedrón. Será la actuación estrella en las fiestas del San Ramón, que comenzarán el viernes.

Cedrón, a pesar de contar con unas 70 casas y unos 200 habitantes, se caracterizó a lo largo de los años por ser una referencia en contrataciones de grupos de renombre, como la banda de rock cordobesa Medina Azahara el año pasado. En esta edición lo hará uno de los grupos más reclamados en Galicia desde que volvió a los escenarios en 2012, como es Heredeiros da Crus. La banda está formada por Javier Vázquez (Javieriño), Antonio Novo (Tuchiño), Antón Axeitos (Tonhito de Poi) , Francisco Velo (O Jran Fran Velo) y Manu Rey.

Además de la actuación de una de las formaciones más famosas del rock gallego, estas fiestas tienen un aspecto inusual. La comisión está conformada por un solo ramista, Cayetano Maside. Cuenta tan solo con dos ayudantes en fines como la publicidad o la elaboración de camisetas. Uno de ellos describe la labor de Maside como "todo un mérito".

La idea de contratar a Heredeiros da Crus nació en la actuación del grupo en el San Froilán de Lugo. Maside comenta que "nunca os vira" hasta ese momento y quedó prendado. Por ello, empezó los trámites para contratarlos con vista al San Ramón de este año.

En cuanto al presupuesto, Maside explica que "é moi difícil" recaudar fondos, por la cantidad de habitantes que tiene la localidad. Esto conlleva que aun no lo tenga cerrado. Asegura que está a la espera de muchos factores, como la venta de rifas para sortear cabritos, entre otros variables. Sin embargo, tiene la expectativa de que "a xente saia contenta" de unas fiestas que considera que son "as que máis sona teñen do municipio". El Ayuntamiento de Láncara colaborará con las patronales facilitando una carpa y una atracción para los más pequeños.

Cuando comience la celebración, como en la edición anterior, el botellón será una práctica prohibida en el recinto. Para controlar que no se lleve a cabo, se contratará a varios encargados de vigilancia, que informarán a los hipotéticos infractores.

PROGRAMA. El pistoletazo de salida de la patronales de San Ramón lo marcará la comida popular, con el churrasco como plato principal. Será el viernes sobre las 21.30 horas. Después los comensales podrán disfrutar de la música del trío Manhatan.

La jornada del sábado comenzará, a las 13.30 horas, con la misa, seguida de la sesión vermú con el grupo Punto Clave, además de un concierto con una banda de música. También habrá una exposición de coches clásicos. Por la noche, actuará el grupo Punto Clave y, después, el campo de la fiesta albergará el esperado concierto de Heredeiros da Crus.

El cierre de las patronales será el domingo, cuando los actos empezarán, a las 13.30 horas, con un oficio religioso, seguido de la sesión vermú. La celebración seguirá por la noche con una verbena amenizada por la orquesta Ritmo Noche y un DJ.