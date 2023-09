O IES Gregorio Fernández de Sarria impartirá cursos gratuítos de capacitación dixital

O IES Gregorio Fernández de Sarria impartirá tres cursos gratuítos para adultos de capacitación dixital, nunha actuación financiada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional e pola Unión Europea a través de fondos Next Generation.

O instituto sarriao forma parte da rede de centros de capacitación dixital, que ten entre os seus obxectivos a impartición de cursos para formar á cidadanía, de xeito que poida desenvolverse con normalidade e realizar trámites cotiáns na sociedade dixitalizada.

Estes cursos diríxense a persoas que non están matriculadas este ano en ensinanzas regradas. Un dos seus obxectivos é chegar especialmente a aqueles sectores de poboación que, pola súa idade (maiores de 55 anos) ou outras circunstancias, carecen de competencias dixitais para actividades do día a día, tales como realizar xestións bancarias, consumo telemático, acceder ás administracións públicas, facer videochamadas con familiares e amigos ou utilizar internet dun xeito seguro para evitar estafas.

Segundo explica a xefa de estudos de adultos do IES Gregorio Fernández, Isabel Rodríguez Mate, cada un destes cursos require un mínimo de 15 alumnos. Os interesados en participar só teñen que cubrir unha solicitude que se lles facilitará na conserxería do centro antes do vindeiro día 15.

Trinta horas de duración

Cada unha destas accións formativas terá unha duración de 30 horas e será impartida nas instalacións do Gregorio Fernández por profesorado do instituto en horario de tarde, de 18.00 a 20.00 horas.

Están abertas a persoas non só do municipio de Sarria senón tamén do resto da comarca ou doutros concellos, que recibirán un diploma da aproveitamento unha vez finalizado o curso.