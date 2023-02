Una granja de Samos participa en un plan estatal para formar a ganaderos

La explotación de ganado vacuno que el joven Miguel Gallego tiene en el núcleo samonense de Lourido Grande es una de las participantes en el programa Cultiva del Ministerio de Agricultura, a través del cual nuevos ganaderos y agricultores de distintos puntos de España reciben formación práctica en granjas modelo.

Este plan estatal, dotado con un millón de euros, se dirige a menores de 41 años que iniciasen su actividad agraria en el último lustro, a los que se ofrecen estancias formativas de 5 a 14 días en explotaciones para adquirir y consolidar conocimientos sobre aspectos técnicos y de gestión que podrán aplicar en su propia actividad.

En la provincia de Lugo, la explotación de Miguel Gallego es una de las granjas "modelo de acollida" incluidas en este programa junto con otras tres de Navia de Suarna, Guntín y Friol. En su caso, se dedica a la producción y reproducción en extensivo de vacuno de carne, para lo cual cuenta con 20 cabezas, en su mayoría de raza rubia gallega, amparada en la IXP Tenreira Galega.

El propio Gallego ya participó en una edición anterior del programa visitando explotaciones en Cantabria y Cataluña y, próximamente, viajará a Aragón con el mismo fin. Estos días fue también el anfitrión al recibir en Samos a Andrés Laso, un ganadero de Villarrodrigo de la Vega, en la provincia de Palencia, quien tiene un cebadero de ganado frisón.

Ambos destacaron las ventajas del programa, así como las posibilidades que ofrece de conocer otras razas y otras formas de trabajar que puedan exportar a su labor diaria. No obstante, y aunque el plan en sí "está muy bien", aseguraron que en este caso en concreto el sindicato encargado de la organización, Upa, no estuvo a la altura. "Teñen que poñerse as pilas e mellorar a xestión", dijo Gallego, y Laso refrendó sus palabras.

Según afirmaron, fue el ganadero samonense el que tuvo que organizar las visitas ante la falta de iniciativa por parte de los responsables. Gracias a su labor, añadieron, el palentino pudo aprovechar su estancia para conocer de primera mano, además de la explotación de Gallego, las ganaderías Lebón de Suñide (pionera en la robotización) y Gayo de Castroncán (con reses premiadas en concursos), ambas en Samos.

También se acercaron a lugares como la granja Gayoso Castro de la Diputación y las explotaciones Tourón de Triacastela y Casa Sampedro de Reiriz, con razas vianesa y blonda, respectivamente.

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, acompañada del alcalde de Samos, Julio Gallego, visitó este lunes la ganadería incluida en este proyecto estatal, donde destacó el "compromiso" del Gobierno con los jóvenes agricultores y ganaderos.

Explicó que el Ministerio de Agricultura se hace cargo de los gastos de alojamiento, manutención y transporte de los participantes en estas estancias y que, en cada explotación, hay un responsable de formación que transmite conocimientos desde su experiencia personal.

Este tipo de iniciativas "favorecen a incorporación da mocidade ao sector agrogandeiro e potencian a súa profesionalización, co principal obxectivo de responder ao reto do relevo xeracional" afirmó Isabel Rodríguez.