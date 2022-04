Sete grandes orquestras encabezan o programa do San Xoán de Sarria

As festas patronais de San Xoán de Sarria teñen xa pechado o cartel de orquestras, formado por sete grandes formacións. Enigma, Olympus, New York, Los Satélites, Panorama, Los Players e El Combo Dominicano tocarán na vila entre os días 23 e 27 de xuño, segundo anunciou onte a concelleira de festexos, Geni Valcárcel.

A estas orquestras súmase o concerto do grupo de música folk Eoas e as actuacións doutras formacións locais, dado que Sarria "ten moi boa canteira e representación musical", dixo a edil.

O equipo de goberno xa avanzara hai días que as orquestras serían a grande aposta para unhas festas que, como novidade, se trasladarán á Rúa Castelao e a súa contorna. Así, o campo de rugby convertirase no principal escenario xa que ten unhas dimensións que permiten instalar amplos palcos sen limitación de espazo e acoller numeroso público.

Segundo informou Valcárcel, algunha destas formacións xa estaba reservada para actuar en San Xoán mesmo dende antes da pandemia. Isto fixo posible confeccionar un programa que abrirá o día 23 de xuño a orquestra Enigma, fundada en Sarria, para continuar o 24 coa música de Olympus e New York, o 25 con Los Satélites, o 26 con Panorama e Los Players e o 27 con El Combo Dominicano.

Non estará a París de Noia porque xa se puido ver en Sarria no mes de setembro, apuntou.

A tradición manterase na Noite do Lume do día 23, que se celebrará como é habitual no campo da feira e estará amenizada por Eoas. Haberá queimada en colaboración cos veciños e fogueira de San Xoán. "Queremos que sexa a da esperanza, a da ilusión e a da normalidade", afirmou a concelleira, quen explicou que tamén se estuda incluír ese día algún espectáculo relacionado co lume.

AS PRIMEIRAS. As patronais deste ano serán as primeiras que organiza o actual grupo de goberno dende a súa chegada ao Concello tras as eleccións municipais do 2019. Serán tamén as primeiras dende aquel ano que se celebren cun programa completo dado que nas dúas últimas edicións quedou reducido a pequenas actuacións espalladas por distintos puntos da vila por mor do covid.

"Despois de todo o que pasou parece que por fin volvemos ver a luz, sentir o son das orquestras, recuperar a ilusión, que os nenos poidan subir de novo ás barracas... Para nós é moi motivador e gratificante organizar estas festas, que cremos que van ser unhas festas para o recordo", asegurou Geni Valcárcel, quen expresou o desexo de que "o tempo acompañe".

A concelleira sinalou que as patronais están pensadas para todos os sarriaos, pero tamén para atraer xente de fóra coa vista posta nos sectores da hostalaría e do comercio, que se viron afectados pola crise do covid. Neste sentido, animou aos visitantes a achegarse ata a vila durante eses cinco días de xuño. "O cartel é moi bo e non van saír defraudados", dixo.

FESTIVOS. Lembrou tamén que o día 24 é festivo autonómico, de xeito que a festa local se traslada para o 27. "Haberá unha ponte moi longa que facilita a mobilidade, o que é un factor importante para poder desprazarse ata Sarria", comentou Valcárcel.

A iso hai que engadir a celebración do Ano Santo e a importancia deste municipio dentro do Camiño de Santiago, o que constitúe un aliciente máis para visitar a localidade e a súa contorna.

De cara ás vindeiras patronais está tamén en fase de elaboración na imprenta Galicia o libro-programa de San Xoán, que leva dous anos sen saír. Ademais de recoller todos os actos que se celebran durante eses días en Sarrria, nesta publicación anúncianse establecementos comerciais e empresas do concello e teñen cabida colaboracións de distintos veciños e escritos da Tamborileira Municipal ou do Seminario de Estudos Sarriaos Francisco Vázquez Saco.

Programa

Día 23

As festas comezarán o 23 de xuño co pregón, seguido da actuación de grupos locais.No campo da feira dará un concerto o grupo Eoas e na parte baixa da vila tocará Enigma.



Día 24

O día do patrón haberá misa e procesión, así como concerto da Banda de Sarria. No campo de rugby actuarán as orquestras Olympus e New York.



Día 25

A verbena correrá a cargo de Los Sátelites. Tamén haberá concertos de grupos locais.



Día 26

Panorama e Los Players son as apostas do programa para encher o campo de rugby no penúltimo día de festexos.



Día 27

O San Xoán despídese nunha xornada de festa local coa música do Combo Dominicano. Durante os cinco días está previsto que charangas e grupos folclóricos realicen pasarrúas pola vila.