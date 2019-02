Las goteras dificultan la actividad en el pabellón polideportivo de Samos

Las filtraciones de agua dificultan la actividad deportiva en el pabellón de Samos. Así lo denuncia el club de fútbol sala de este municipio, que lleva "catro anos" reclamando al Concello el arreglo de las goteras sin que por ahora se subsanaran.

La problemática lleva a que en ocasiones solo puedan entrenar en "media pista", señala el club Samos Fútbol Sala. La situación de las instalaciones los obligó en una jornada, la pasada semana, a trasladar el adiestramiento al pabellón polideportivo de Triacastela porque el de Samos estaba "cheo de auga". "O outro día choveu tanto que era un mar de auga, baixaba polas paredes", lamenta la entidad.

Esto se debe a, dicen, la existencia de goteras, así como de canalones y bajantes rotas. Los daños en estos conductos provoca que "a auga entre polas paredes".

Según el club, para la celebración de partidos y entrenamientos "imos secando os charcos con papel e fregonas".

En el municipio de Samos solo existen dos entidades deportivas, un equipo de rallyes y el Samos Fútbol Sala.

Asegura que en estos cuatro años la entidad deportiva presentó escritos en el consistorio solicitando su arreglo. Este asunto también fue abordado en los plenos del Concello. El equipo considera que en este tiempo el Ayuntamiento pudo solicitar ayudas a la Xunta de Galicia y la Diputación de Lugo para subsanar los desperfectos. Recuerda que hace unos días la administración provincial anunció una inversión en el pabellón de A Pobra de San Xiao (Láncara) para renovar el pavimento, por lo que "o noso Concello tamén puido pedir axudas para o de Samos", opinan desde la entidad.

Los otros conjuntos se muestran sorprendidos por la situación del pabellón. "Dinnos que non saben como imos aguantando. Imos arranxando, secando os charcos, pero é vergoñento", manifiestan desde el club.

Este organiza, coincidiendo con la Semana Santa, un torneo de fútbol, que ya celebró su vigésima octava edición y reúne a cientos de personas. En 2018 el torneo, el más veterano de la provincia, contó con la participación de 24 equipos, que también sufrieron los problemas de goteras.

AYUDA ECONÓMICA. Denuncia, además, que desde hace cuatro años el club no recibe ayuda económica del Ayuntamiento ni para la organización del campeonato ni para su participación en la liga. Solo cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Lugo y patrocinadores. "Se non quere dar nada, bueno, pero que teña as instalacións como Deus manda", señala el conjunto.

