González repasa toda unha vida de música nun sentido pregón da Noite Meiga

O director da Banda de Sarria, José Antonio González, emocionou onte o auditorio cun sentido pregón da Noite Meiga cheo de referencias e recordos de toda unha vida, a súa, ligada á música. Dende La Cumparsita, posiblemente a primeira melodía que escoitou no acordeón de seu pai, ata o ingreso na Banda Escola de Música, as clases de Enrique García Rey –por quen sentía grande admiración– ou a súa incorporación con só 15 anos aos míticos Los Jaslas, o que lle permitiu compartir escenario e carretera co seu proxenitor e a súa irmá.

Tras un breve paso pola Benemérita regresou a esta orquestra e, cousas da vida, propuxéronlle ser director da Banda de Sarria con só 22 anos. E diso hai xa tres décadas. Polo medio, non faltaron as lembranzas de músicos e formacións como Delfín Álvarez, Marcel Van Bree, Benjamín Moreno, Los Flavia ou Meigas e Trasgos.

González, quen tamén está á fronte da Escola de Música sarriá, rematou o seu aplaudido pregón amosando orgullo polas súas raíces cunha estrofa de Los Tamara: "Polos distintos lugares que vaia ti serás a miña doce memoria, mesmo entrar non quixera na gloria sen primeiro pasar por aquí".

O pregoeiro estivo acompañado da directiva de Meigas, encabezada por Belén Fernández, e foi presentado por Vicky Pérez, quen destacou que tanto a Banda como a Escola "medraron da súa man".

Durante o acto houbo un recoñecemento a título póstumo para José Antonio López Quiroga, quen foi presidente de Meigas, así como o nomeamento de Cristian Valcárcel como Trasgo Xentil. A Noite Meiga, que se celebra dende hai 51 anos e aspira a ser Festa de Interese Turístico, continuou con música, unha cea e a tradicional danza, xa de madrugada.