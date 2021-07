El gobierno sarriano y el PSOE dan luz verde al proyecto de mejora de la Edar

El proyecto para la mejora del saneamiento y la estación depuradora de aguas residuales (Edar) de Sarria quedó aprobado ayer (con los votos a favor del gobierno y el PSOE) en un pleno telemático, después de que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) anunciara que modificará el documento atendiendo a las alegaciones de dos vecinos y el Concello. PP y BNG se abstuvieron al no estar todavía redactados dichos cambios del proyecto.

El documento ya fue fruto de debate en las dos anteriores sesiones. En mayo el gobierno lo llevó para su aprobación, pero finalmente lo retiró tras las alegaciones de los vecinos. Por su parte, el pasado mes el pleno aprobó solicitar la modificación del proyecto para que no se desaguara al río en la zona de la isla de A Veiguiña.

A raíz de las alegaciones la CHMS anunció que el alivio del tanque de tormentas se llevará 400 metros más abajo del punto previsto con la construcción de un nuevo colector que traslade el vertido a la confluencia de los ríos Sarria y Celeiro. También se realizará una regeneración medioambiental de A Veiguiña. Estas actuaciones tendrán un coste de 360.000 euros, con lo que el proyecto supondrá una inversión total de tres millones.

El portavoz del BNG, Efrén Castro, se congratuló de que la "movilización" de los vecinos lograra mejorar el documento, pero decidió abstenerse por todavía no estar redactada esa modificación. La misma razón dio el popular José Antonio García, que acusó al alcalde de tener una actitud "ocultista" sobre el plan y de "intentar facer un auténtico atropello medioambiental" en A Veiguiña.

La socialista Pilar López reprochó al gobierno que presentara "fóra de prazo" alegaciones al proyecto y que "non loitara antes que os veciños". Se congratuló de que desde la Confederación encabezada por el PSOE "sí se escoite aos veciños, non como a CHMS da época do PP".

El alcalde, Claudio Garrido, celebró que salga adelante el proyecto, cuya modificación, defendió, fue pedida por el gobierno el 19 de mayo. La situación de A Veiguiña es "lamentable" desde hace años y reconoció que la obra no pone remedio al 100% a esta situación, pero sí "sustancialmente".

Bronca a cuenta de la votación por Ponte Ribeira

El pleno también aprobó la moción del PP para instar a que se retome el proyecto de reconstrucción de Ponte Ribeira elaborado en el anterior mandato.



Esta votación motivó una bronca por los problemas técnicos de un edil popular y llevó a que este partido pidiera que se realicen las sesiones presenciales para evitar estas situaciones.



García rechazó la "chapuza" de la pasarela provisional y pidió que se recupere el proyecto anterior, con informes favorables, y anunció la Xunta colaboraría. BNG y PSOE criticaron que ahora el ente autonómico apoye la obra, mientras que en el pasado se negara.



Pérdida de tiempo

Los socialistas criticaron que el gobierno local lo primero que hiciera fuera anular el proyecto y dijeron que de continuar con él ya estaría listo. El regidor reiteró que este tenía "fallos importantes" y defendió la idea de poner en valor el puente medieval.