El gobierno sarriano elabora para este año unas cuentas que suben a 13,3 millones

El gobierno de Camiña Sarria ha elaborado un proyecto de presupuesto municipal para este ejercicio de 13.370.691 euros, lo que supone 1,1 millones más con respecto a las últimas cuentas, aprobadas en abril del pasado año con el voto de calidad del alcalde.

La mayor parte (siete millones de euros) va para gastos corrientes y otros cinco millones corresponden a la partida de personal, que sube más de un millón en relación a 2022 por la aprobación de la RPT y la estabilización laboral. El capítulo de inversiones reales representa 690.952 euros. En cuanto a los ingresos, el Concello prevé recaudar 4,5 millones de impuestos directos, 275.000 euros de indirectos y casi 2,8 millones de tasas.

La intención del gobierno local de Sarria era llevar el presupuesto al pleno de este jueves para lo cual convocó para este lunes la reunión de la comisión especial de cuentas, que no llegó a celebrarse al votar en contra de su urgencia PP, PSOE y Escontrela (el BNG se abstuvo).

Para el alcalde, Claudio Garrido, ese voto supone "mofarse dos veciños" al retrasar el debate plenario de los presupuestos. "Temos unha oposición irresponsable que non dubida en torpedear o funcionamento do Concello e da residencia con tal de sacar rendibilidade política do bloqueo que busca", criticó el regidor, que dijo que convocará de nuevo la comisión este viernes para llevar el presupuesto a un pleno extraordinario la próxima semana. Argumentó también que el voto en contra retrasa la contratación de más personal en la residencia para cumplir los ratios.

Por su parte, el PP calificó de "encerrona" la pretendida comisión. Señaló que las cuentas son un tema de calado que no se puede meter "con calzador" y que exigen un estudio y no convocar una comisión de viernes para lunes.