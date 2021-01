El gobierno sarriano acusa al PP de tratar de evitar el arreglo de la Rúa Diego Pazos

El gobierno sarriano acusa al PP de intentar evitar el arreglo de la calle Diego Pazos, al tiempo que anuncia que está buscando una solución a los problemas de la vía, entre A Avenida y A Ciguñeira, procurando proteger los intereses de los vecinos y, especialmente, de los comerciantes en estos "momentos difíciles".

Desde el inicio de la legislatura "intentouse solucionar o problema do mal estado da estrada, solicitando permiso á Xunta de Galicia (propietaria e responsable do seu estado), para poder remediar unha situación infame e evitar danos a todos os usuarios. A pesar da afirmación oral dos responsables da delegación da Xunta, as accións posteriores do señor García e os seus compañeiros impediron que dera consentimento a dito traballo. Todos os sarriaos deben agradecelo", ironiza el gobierno, para quien el PP local trata de "evitar que se faga nada" para solucionar los problemas de Sarria.

Dice también que la protección de los intereses generales pasa por pedir responsabilidades por la "execución moi defectuosa" de la obra realizada en esta calle durante el anterior gobierno.

Además, asegura que el Concello tiene la obligación de evitar los daños que el mal estado del firme puede causar a los usuarios y debe proteger la red de saneamiento, que se ve "gravemente afectada pola acumulación de zahorra e outros residuos derivados do deterioro continuo". "En base a isto tomaranse as medidas", afirma.