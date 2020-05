O goberno propón unha campaña para potenciar en Sarria hostalería e comercio

Os grupos municipais de Camiña Sarria e Galicia Sempre, que forman o goberno local, propoñen nunha moción para o próximo pleno a posta en marcha da campaña Sarria libre de Covid, coa que potenciar a hostalería e o comercio local, dous sectores especialmente afectados pola paralización económica.

Esta iniciativa ten como fin "recuperar o vigor do Camiño de Santiago" e "o consumo interno" no municipio. Trátase de conseguir "a confianza dos consumidores locais e foráneos" de que no municipio "os hostaleiros e comerciantes, así como a sociedade en xeral, adoptan todas as medidas que sexan precisan para evitar o contaxio", indicaron.

Entre as iniciativas de Sarria libre de Covid están concienciar aos titulares dos negocios e a sociedade en xeral sobre prevención, vixiar o cumprimento das medidas sanitarias pertinentes e limpar todos os locais pondo á súa disposición un servizo municipal de desinfección mediante ozono.

Tamén inclúe permitir de forma "temporal" unha maior ocupación de vía pública para as terrazas sen custo, iniciativa que xa foi posta en marcha. Outra das medidas, coordinada coas asociacións de hostaleiros e comerciantes, é a ocupación eventual de viarias e outros espazos públicos para poder expor e vender produtos por medio de centro comercial aberto, mercadillos ou similares que "poidan realizarse de modo ordenado e con garantías sanitarias". Para iso levarán a cabo "peonalizacións ou semipeatonalizaciones" temporais.

A campaña Sarria libre de Covid é unha da decena de propostas que realizan na moción. Para mellorar a liquidez de empresas expoñen axilizar o pago a provedores e instar á Deputación, como entidade encargada da xestión dalgúns tributos, ao adiamento no cobro dos impostos sobre bens inmobles, actividades económicas e vehículos. Estas sumaríanse á xa acordada de aprazar o abono das taxas de subministración de auga e recollida de lixo, sinalaron.

En canto á programación de eventos, tratarase de celebrar actividades compatibles coas obrigacións derivadas da situación sanitaria. Doutra banda, buscarase a colaboración cunha organización independentes para cumprir o papel que viña desenvolvendo Cáritas.

Para levar a cabo as propostas é preciso, afirmaron, contar coa colaboración das administracións públicas, como o Goberno central e a Xunta. O primeiro debe "permitir unha maior liquidez e dispoñibilidade de fondos" aos concellos e a segunda ten que "facilitar recursos" aos concellos para "poder cumprir as funcións que asumen en momentos de crises" e dar un "cumprimento efectivo e real á súa misión de impulsar a economía dentro da comunidade".