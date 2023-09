El gobierno pide a la Xunta la restauración de la Ponte Vella, donde cayó un vecino

El grupo de gobierno de Camiña Sarria solicita a la Xunta de Galicia la restauración "inmediata" de la https://www.elprogreso.es/articulo/sarria/rescatan-hombre-caer-puente-vilar-sarria/202302101930161639062.html, lugar este en el cual un vecino de 66 años de edad se precipitó al río el pasado mes de febrero al ceder la barandilla que sirve de protección.

El gobierno reclama el refuerzo de la cimentación, la mejora de la iluminación, la colocación de una nueva barandilla y la ejecución de labores de limpieza, entre otras, con el fin de garantizar la movilidad, accesibilidad y seguridad de los usuarios, así como la puesta en valor de un bien patrimonial.

Además, una vez ejecutada esa rehabilitación, insta a la Administración autonómica a transferir la titularidad del puente al Concello, "poñendo fin á situación anómala que supón o feito de que unha das catro pontes históricas da nosa vila non sexa municipal", dice.

Camiña Sarria, a través de su portavoz, César No, llevará al próximo pleno una moción en este sentido, solicitando el apoyo de los demás grupos políticos a esta demanda de restauración del puente, el cual fue construido en el siglo XVIII sobre otro del XII.

Según sostiene, esta infraestructura se cerró al tráfico rodado en 1998 y, desde entonces, la Xunta no hizo ninguna actuación en ella, lo que "afectou moi seriamente non só á seguridade dos peóns, senón tamén á conservación do patrimonio cultural e histórico do noso concello, xa que se atopa nun estado lamentable".

En el mes de febrero, un sarriano que paseaba por el lugar se apoyó en la barandilla que hace las veces de pasamanos, la cual cedió, provocando que el hombre cayese hacia atrás y se precipitase a un lateral del río. La acumulación de lodo amortiguó por suerte el impacto, pero aún así resultó herido y tuvo que ser hospitalizado.