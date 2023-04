El gobierno local de Samos deja ver su división en el último pleno ordinario

El Concello de Samos celebró este lunes el último pleno ordinario del mandato y el primero desde que el grupo municipal del PSOE expulsó del mismo al alcalde, Julio Gallego, quien pasó a no adscrito. Esto quedó patente en algunos puntos, votando por un lado el regidor y sus compañeros de gobierno por otro, y con el teniente de alcalde, el socialista José Antonio García Jurjo, lanzándole preguntas al regidor por obras.

La sesión ya comenzó dando cuenta del nombramiento del nuevo portavoz de la formación, que es José Antonio García, candidato de los socialistas a las elecciones municipales.

Los compañeros de gobierno votaron juntos a favor de un suplemento de crédito por 145.400 euros para renovación del alumbrado del concello y la oposición se abstuvo. Ya en el turno de las mociones fue cuando las votaciones en el gobierno se dividieron.

La portavoz del BNG, María Jesús López, y el edil no adscrito y alcaldable del Partido Galego, Xosé Real, llevaron sendos escritos para que se subsanen deficiencias en el colegio. Gallego defendió que el Concello siempre realizó las reparaciones que le corresponden y que otras son potestad de la Xunta.

Por su parte, el popular José Fernández, María Jesús López y Xosé Real señalaron que todo el mandato reclamaron actuaciones y que se podrían haber solicitado ayudas de otros entes.

Todos los ediles votaron a favor de esta petición, excepto el alcalde, quien se abstuvo. Otro tanto ocurrió con una segunda moción de Real para demandar de nuevo el arreglo de goteras en el polideportivo. Denunció que el Ayuntamiento lleva "16 anos" sin actuar en las instalaciones. El regidor aseguró que el pabellón está en sus "debidas condicións" y que el Concello hizo el mantenimiento.

También fueron aprobadas con la abstención del alcalde otras dos mociones de Real sobre la medición del gas radón y la colocación de un repetidor de telefonía móvil para la zona de Toca, el arreglo de la pista del núcleo y la subsanación de un problema de contaminación de agua.

Sí salió adelante con los votos de toda la corporación otra moción de este edil para reparar la pista de acceso a Portela y viales interiores, petición que ya fue realizada por toda la oposición a lo largo del mandato. En este punto Gallego reprochó que en la última junta de gobierno sus compañeros votasen en contra de unas obras.

Todos los grupos realizaron ruegos y preguntas al regidor, incluidos sus excompañeros socialistas. Estos se interesaron por el arreglo de dos viales y de una ruta literaria y por la instalación de farolas, mientras que el BNG preguntó por quién gestiona las redes sociales del Concello, ante lo que el alcalde dijo desconocerlo.

Real quiso saber si se "aluga" el despacho de alcaldía. El regidor dijo que no contestaba y le negó replicar, por lo que el edil lo acusó de "ditador". Por último, el PP preguntó por varias actuaciones y el contrato de la recogida de basura. Los dos ediles populares aprovecharon para despedirse al no repetir en las elecciones locales.

Marisol Orille fue hace unos días a un acto del PP

La concejala de Servicios Sociales, la socialista Marisol Orille, quien no asistió al pleno, participó hace unos días en un acto del PP en el municipio samonense. Al parecer, la edila no acudió a la sesión por un viaje, según justificó el regidor. Al no asistir no se pudo comprobar si votaba con sus compañeros del grupo municipal socialista o bien lo hacía en el mismo sentido que el alcalde.



Marisol Orille parece que se incorporará a las filas de los populares, ya que el pasado miércoles participó en un acto de la formación en el municipio que contó con la asistencia de mandatarios como el vicesecretario de organización del PP nacional, Miguel Tellado, y la secretaria xeral del partido en Galicia, Paula Prado, entre otros.



Estos acudieron a un encuentro de trabajo con los alcaldables del PP en la comarca sarriana, entre los que figuró el samonense Miguel Gallego, hijo del regidor, Julio Gallego. El mandatario anunció su retirada el pasado mes de febrero y dijo que apoyará a su hijo, lo que motivó poco después su expulsión del grupo municipal socialista.