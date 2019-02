El gobierno de Sarria lleva por segunda vez a pleno el plan del casco histórico

El gobierno de Sarria llevará al pleno del próximo jueves, por segunda vez en este mandato, la aprobación definitiva del plan especial de protección del casco histórico y el Camino de Santiago a su paso por el municipio.

Este documento urbanístico ya se sometió a criterio del pleno en diciembre de 2017, momento en el cual no logró prosperar al recibir el voto en contra de los concejales del PP y el no adscrito Antón Fortes. El edil independiente se abstuvo en aquella sesión, en la cual no estuvo Benjamín Escontrela.

Los opositores justificaron su voto en que era un plan "sen consenso" y "malo" para Sarria, además de suponer un obstáculo, según la Confederación Hidrográfica, para obrar en Ponte Ribeira.

El gobierno, que en aquel momento lamentó la "pérdida dunha oportunidade", intentará de nuevo su aprobación el jueves, a las 19.30 horas. Según explicó la concejala de urbanismo, Silvia Vázquez, en los últimos meses hubo reuniones con los grupos políticos para ofrecerles la posibilidad de presentar propuestas para este plan especial, siempre que no supusiesen cambios sustanciales y fuesen aprobadas por el equipo redactor y los servicios jurídicos.

Solo Fortes propuso una ampliación de alturas en Rosalía de Castro, una aportación "razonable" que se incorpora al documento, señaló la edila de urbanismo.

Vázquez consideró "importante para Sarria" la aprobación definitiva del plan, porque dará seguridad jurídica, "de xeito que a xente saberá a que aterse á hora de facer obras no ámbito de delimitación", además de agilizar las licencias al no tener que pasar por Patrimonio. Defendió también que es "compatible" con Ponte Ribeira.

El documento abarca 200.000 metros cuadrados en la Rúa Maior y calles aledañas, así como el trazado del Camino desde Vigo de Sarria hasta La Merced.