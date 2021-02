El gobierno local defiende que la residencia de Sarria tiene los medios precisos

La corporación municipal de Sarria celebró este martes un pleno extraordinario telemático para abordar la situación de la residencia de mayores Nosa Señora do Carme ante el brote de coronavirus que afecta a más de 80 personas y dejó tres fallecidos. El gobierno local defendió que el geriátrico dispone de los medios precisos, mientras que los partidos de la oposición le reprocharon que no los mantuvieran informados de la situación durante estos días.

El concejal de servicios sociales y presidente del patronato de la residencia, Benjamín Escontrela, detalló cronológicamente todo lo sucedido desde que el pasado día 14 se detectara el primer positivo de un trabajador. El edil sostuvo que el centro cuenta con el material necesario, pues iban "pidiendo todas las semanas para hacer frente a una eventualidad como esta". "No se escatimaron recursos y no hubo falta de medicamentos ni recursos", subrayó.

Además, una vez estallado el brote, el Sergas envió medicamentos y "todo lo necesario para cualquier complicación" en los contagiados que no precisaran hospitalización, según señaló el concejal, quien también es positivo en coronavirus.

Destacó y agradeció la "colaboración estrecha" de las Consellerías de Política Social y Sanidade, y del Sergas. Estos facilitaron, además de material, trabajadores. El edil reconoció la existencia de dificultades para conseguir personal de enfermería hasta el día 29, que buscaron incluso en Chaves (Portugal), aseguró.

"Todo el mundo se está volcando, nadie pone pegas"

COLABORACIÓN. El concejal insistió en que hay una colaboración entre las administraciones y que la residencia no está intervenida por la Xunta de Galicia. este martes mismo, dijo, se desinfectó el centro, aunque ya anteriormente "cada dos días" un trabajador se encarga de la "fumigación, según los protocolos de la Xunta". Además, existen otras "tres personas de limpieza a diario".

El presidente del patronato agradeció el "esfuerzo enorme" que realizan los empleados de la residencia y del representante de Política Social, Luis Pardo. "Todo el mundo se está volcando, nadie pone pegas", afirmó.

Por último, defendió que las familias fueron informadas desde el día siguiente en que se detectaron 47 usuarios contagiados.

Por su parte, los portavoces de la posición (José Antonio García del PP, Efrén Castro del BNG y Pilar López del PSOE) coincidieron en denunciar que desde la residencia no los informaron sobre el brote de coronavirus, lo que reconoció Escontrela y pidió disculpas. "Se non hai a iniciativa dos tres grupos de pedir unha xunta rectora, non darían estas explicacións", apuntó Castro, quien instó al gobierno a "cambiar de actitude e informalos e a baixar o triunfalismo". Por su parte, la socialista Pilar López, al igual que el resto de miembros de la oposición, señaló que "non tratamos de facer política" con el brote, sino "só que nos den información" y aseguró que desde este partido se "poñen a disposición" de la residencia.

La oposición afirmó que ahora es el turno de "remar todos xuntos" y centrar los esfuerzos en frenar el brote. Tras ello, tocará pedir explicaciones y responsabilidades en la junta rectora y "aproveitar esta crise para mellorar o funcionamento da residencia". José Antonio García manifestó que si después, en ese órgano, no se aclara todo desde la formación no descartan solicitar una comisión de investigación sobre la crisis.

El popular también sostuvo que la Xunta "tapa as carencias da xestión do Concello" para hacer frente a la situación y preguntó si el centro tenía los protocolos contra el coronavirus y si el personal había realizado cursos formativos.

La oposición denunció, por otro lado, que a algún familiar no se informó en el primer momento de los contagios. Además, aseguró que existe un escrito "suxerindo firmar aos traballadores para a adhesión á versión do goberno" y pidió explicaciones. El presidente del patronato respondió que los empleados "tienen toda la libertad de hacer" un documento.