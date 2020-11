El Gobierno central vuelve a sacar a concurso la plaza de tesorero de Sarria

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública volvió a sacar a concurso la plaza de tesorero del Concello de Sarria. Esta es la segunda vez que el Gobierno central convoca el puesto. Ya lo hizo hace un año, aunque quedó desierto.

El Boletín Oficial del Estado (Boe) publicó este lunes el nuevo concurso, en el que se contemplan decenas de plazas para ayuntamientos de toda España. La convocatoria está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Los aspirantes tienen un plazo de 15 días naturales para presentar sus solicitudes. El plazo máximo para la resolución del concurso será de seis meses, tal y como indica el anuncio en el Boe.

La creación de la plaza de tesorero en el Concello sarriano salió adelante en 2017 en un pleno en el que PP y no adscritos abandonaron la sesión. Su aprobación se produjo después de que la administración local decretara en enero de ese año la suspensión de pagos a trabajadores y proveedores por no contar con un tesorero habilitado nacional, pero poco después, a principios de febrero, se levantó a raíz de una circular del entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública en la que permitía que siguieran firmando pagos los tesoreros que no disponían de habilitación nacional.

La polémica por la plaza no quedó ahí, pues después se presentó una alegación que instaba a reducir al mínimo legal el salario y los complementos del puesto, reclamación que recibió luz verde del pleno. En abril de 2017 la corporación aprobó de forma definitiva la plaza