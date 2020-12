O goberno sarriao pide máis días para facer analíticas no centro de saúde

O goberno sarriao, formado polos grupos Camiña e Galicia Sempre, levará unha moción ao vindeiro pleno do día 21 na que solicita ao Sergas de maneira "urxente e inmediata" ampliar o servizo de extracción de sangue para analíticas e outros fins que se presta no centro de saúde da vila.

Ademais, reclama a instalación dunha zona cuberta anexa ao ambulatorio para que os pacientes podan agardar fóra sen estar expostos ás inclemencias do tempo.

O concelleiro de servizos sociais e médico de profesión, Benjamín Escontrela, é o autor desta moción. Segundo explica, na actualidade o centro de saúde realiza extraccións de sangue tres días á semana (luns, mércores e xoves) en horario de oito a nove da mañá, o que resulta "claramente insuficiente para a cidadanía de Sarria".

A media de usuarios é de 70 persoas por día e a lista de espera mínima acada un mes, afirma. O ambulatorio atende 13.345 habitantes mentres que outros concellos moito máis pequenos teñen dous días de extracción, de modo que non existe "unha correlación entre o número de habitantes e o servizo prestado".

Escontrela sinala que a situación se agravou por causa do covid-19, que esixe unhas medidas de distanciamento e un aforo limitado. Deste xeito, os usuarios teñan que agardar quenda fóra do centro de saúde, moitas veces con frío, vento, chuvia ou néboa, co conseguinte risco de contraer outras patoloxías pola exposición ás condicións climatolóxicas.

Ante estes feitos, que xa motivaron queixas dos veciños polas colas que se forman á intemperie, o goberno pide ao Sergas que faga extraccións todos os días de luns a venres para "garantir unha adecuada atención e diminuír a lista de espera" e que instale unha zona de protección no exterior tipo carpa, marquesiña ou similar.