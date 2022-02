La gestora del PP de Sarria tiene como presidente a Luis Pardo Fernández

El PP provincial nombró como presidente de la gestora del partido en Sarria a Luis Pardo Fernández, quien es director del Centro de Atención a Persoas con Discapacidade (CAPD) de la villa. El sarriano asume el cargo después de que el pasado mes de enero José Antonio García dejara la presidencia del PP tras 14 años al frente de la formación.

Pardo se marca un plazo de un mes para tener totalmente conformada la gestora y su objetivo es que en ella tengan representación todas las sensibilidades del partido en el municipio, dice.

Su trabajo en la formación tendrá como meta "abrir o PP a toda a sociedade, incorporar nova xente e traballar todos xuntos de cara ás eleccións municipais". "Queremos facer un partido forte, unido e que cando sexan as eleccións esteamos aí para sacar a maioría suficiente para gobernar", añade. Estudiarán, apunta, los problemas que tiene el concello para la búsqueda de soluciones.

De la gestora son miembros natos los concejales del grupo municipal, del que destacó que está realizando "un labor grandioso e unha oposición construtiva". "Están facendo un gran traballo", reiteró el sarriano, quien indicó que no habrá cambio de línea, con José Antonio García como portavoz.

Luis Pardo es afiliado del PP desde hace unos 16 años y fue concejal en el mandato 2007-2011. Ahora regresa a primera línea porque "os temas públicos sempre me gustaron e alguén tiña que tomar as rendas, podía ser calquera".

El sarriano es diplomado en Enfermería por la Escola Universitaria de Lugo y se encarga de la dirección del Centro de Atención a Persoas con Discapacidade desde el año 2017.

Elecciones locales | "Agora non toca falar de candidatos"

Sobre las elecciones municipales del próximo año, asegura que su nombramiento como presidente de la gestora no indica que él pueda ser candidato en los comicios. "Agora non toca falar de candidatos", señala Luis Pardo.



La designación de un alcaldable "non está enriba da mesa" en estos momentos, afirma. El PP de Sarria, dice, tiene "unha base social ampla, hai moitos afiliados e simpatizantes, calquera deles pode ser candidato, temos moito banquillo".



Ilusión por traballar

En cuanto a su nombramiento como presidente de la gestora, Luis Pardo indica que lo recibe con "moita ilusión por traballar". Para el sarriano es "unha honra" que desde la dirección provincial del partido le propusieran encabezar la gestora del PP local.