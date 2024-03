Garrido tacha á Xunta de "miserable" por multar con 14.400 euros á residencia

O alcalde de Sarria, Claudio Garrido, arremete con dureza contra a Xunta de Galicia, á que califica de "miserable", por impoñer o pasado día 16 de febreiro, último día da campaña electoral, unha sanción de 14.401 euros ao Padroado da Residencia de Maiores Nosa Señora do Carme por unhas supostas deficiencias no mantemento do inmoble, concretamente na prestación dalgúns servizos e faltas administrativas.

O mandatario critica a "mala fe" da Consellería de Política Social e Xuventude por sancionar á residencia de maiores por cuestións que, ao seu parecer, "son interpretables ou que xa están arranxadas ou en proceso de subsanación". Garrido denuncia que, "despois de máis dunha década sen aportar un só euro para mellorar o inmoble da residencia e os servizos que se prestan aos usuarios, hai que ter baixeza política para impoñer esta sanción o último día da campaña".

As infracións que a instrutora do expediente sancionador considera prescritas referíanse á falta de exposición para coñecemento público das normas de funcionamento visadas, á inexistencia dun libro de reclamación e á falta de información básica dos servizos prestados e dos prezos ou tarifas esixibles pola prestación deses servizos.

Tamén considera prescrita a infracción administrativa leve pola falta de rexistro dos contidos mínimos de caídas e declara inexistente a infracción por supostamente non rexistrarse os coidados básicos das persoas usuarias.

Mentres, o alcalde di que a residencia de Sarria e os seus usuarios están a ser "marxinados" dende hai anos pola Consellería de Política Social. O rexedor afirma que "se deixa levar pola estratexia política do Partido Popular de tratar de asfixiar o goberno local e o Concello de Sarria en xeral: non axudan economicamente e aínda por riba airean os problemas a cotío prexudicando a imaxe da residencia e impoñendo multas".

En canto á resolución da sanción, o alcalde sarriao sinala que a Xunta vén cuestionando diferentes aspectos do estado de conservación das instalacións e o mobiliario da residencia dende o ano 2015, "pero sen colaborar en nada e sen aportar ningunha axuda para solucionalos".

O rexedor recorda que "xa no ano 2021, tras unha inspección do centro, os técnicos da Xunta elaboraron un novo informe que agora remata coa prescrición de dúas supostas infraccións, a inexistencia doutra e a imposición de seis multas que suman 14.401 euros".

O maior importe: 5.000 euros por falta de persoal acreditado

Os importes da multa suman 2.000 euros porque os datos do rexistro non están actualizados; 2.000 por deficiencias no mantemento; 300 por non cargar medicación pautada; 3.001 por enchufes en mal estado e teitos con humidade; 4.000 por non acreditar as revisións das persoas con ingresos posteriores a ese ano; e 5.000 por non contar coa presenza dun Diplomado en Enfermería as 24 horas e persoal acreditado para o servizo de estimulación cognitiva.