Garrido saca adelante las cuentas al no presentarse la moción de censura

Los presupuestos municipales de Sarria para este ejercicio quedaron aprobados al no presentarse, como ya se preveía, una moción de censura.

Este viernes finalizó el plazo de 30 días desde el pleno en el que el alcalde, Claudio Garrido, se sometió a una cuestión de confianza vinculada a las cuentas, que perdió. Por ello, se abrió un plazo en el que los partidos de la oposición podían presentar la moción de censura, lo que no se hizo. Ahora los presupuestos, que ascienden a casi 14,5 millones de euros, saldrán a exposición pública durante 15 días. Si no hay alegaciones, quedarán aprobados definitivamente y entrarán en vigor.

Sobre la hipotética moción de censura el PP aseguró que contactó "con todos os grupos, algún deles rexeitou calquera posibilidade dende o inicio". El portavoz de los nacionalistas, Efrén Castro, indicó de nuevo que hubo algún contacto "superficial", pero era "practicamente imposible" un acuerdo BNG-PP. El portavoz del PSOE, Benjamín Escontrela, ya descartó la moción en el pleno y aseguró que no hubo contactos.

El edil socialista sí se mostró muy crítico con las cuentas, que, reiteró, tienen "informe en contra de los técnicos" y acusó al alcalde de "persistir y persistir en aplicar unos presupuestos que no son legales". Por ello, estudiarán si tomar alguna medida.

La portavoz del PP, Carmen José López, dijo que Garrido "fai historia para mal" en Sarria al ser el primer regidor que recurre a una cuestión de confianza para sacar adelante las cuentas. Afirmó que el alcalde no tuvo nunca voluntad de negociar los presupuestos, pues ya puso condiciones a los populares para empezar a dialogar. Ante esto, manifestó, ya pudo presentarlos durante 2023 para estar aprobados y entrar en vigor el 1 de enero de este año.

Los populares explicaron que las cuentas tienen "o rexeitamento de toda a oposición, ao que se suman as advertencias de Intervención sobre as súas irregularidades". Los informes de este servicio apuntaban sobre "as deficiencias e riscos financeiros" de los presupuestos, que "parten de datos falsos coa clara finalidade de enmascarar a realidade financeira do municipio". "Aínda así o goberno non os corrixiu", denunció el partido, que señaló que seguirá "fiscalizando ao goberno para intentar amortiguar ou evitar, no marco das posibilidades que temos, o prexuízo que esta situación pode acarrear".