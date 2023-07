Garrido retira la propuesta de salarios para seis concejales al no tener apoyos

El alcalde sarriano, Claudio Garrido, retiró el jueves en el pleno de organización la propuesta de seis dedicaciones parciales para sus concejales al no disponer de apoyos suficientes.

Se plantearon cuatro de 20.000 euros brutos al año para Félix Seijas, Geni Valcárcel, Borja García y Ana Isabel Vergara, así como otras dos de 10.000 para Reyes Abella y César No. Por su parte, el regidor no tendrá salario por estar jubilado. También se propuso el cobro de 150 euros por asistencia a pleno y junta de gobierno y 100 por las comisiones informativas.

La portavoz del PP, Carmen José López, denunció que sería la corporación "máis cara da historia" de Sarria al suponer un incremento del "30,46%". Subiría un "50%" la retribución por asistencia a pleno y junta de gobierno y un "100%" a comisiones, órganos por los que sí cobraría el alcalde. Considera que por la situación económica del Concello, con "déficit", no se pueden aprobar estos importes.

Por su parte, los portavoces del PSOE, Benjamín Escontrela, y BNG, Efrén Castro, reprocharon al regidor que no se sentara a hablar con la oposición. El nacionalista explicó que hubo una reunión inicial en la que el gobierno presentó su propuesta, pero no se negoció, únicamente se convocó el pleno, lo que ve una "falta de respecto". Su grupo, apuntó, no está en contra de que se cobren dedicaciones, el problema está en las formas.

El alcalde acusó a la oposición de "demagogia" y puso de ejemplo otros ayuntamientos de la provincia en los que se llegó a un acuerdo con los salarios, aunque las retribuciones son una "batalla que siempre existe en Sarria". Insistió en que su grupo de gobierno "no viene con vocación de cobrar" y reconoció que pudo faltar una segunda llamada a la oposición. Al ver que no saldría adelante retiró la propuesta y llevará una nueva a otra sesión.

PP, PSOE y BNG también se opusieron al planteamiento del gobierno sobre la composición de las comisiones informativas, pues "non representa a proporcionalidade do pleno", dijo Castro. Por ello, Garrido rectificó y, como instaron Escontrela y López, formarán parte todos los ediles. Otro tanto ocurrió con la junta rectora de la residencia de mayores, en la que dio marcha atrás y estará compuesta por todos.

También se aprobó que los plenos ordinarios serán el último jueves de cada mes, a las 19.30 horas. El primero tendrá lugar el 31 de agosto. Además, se dio cuenta de las delegaciones y la composición de la junta de gobierno.