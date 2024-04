Garrido recurre a una inédita cuestión de confianza para aprobar las cuentas

El alcalde de Sarria, Claudio Garrido, ha presentado una cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto municipal para este año después de que esta propuesta, que ascendía a 14,5 millones de euros, fuese rechazada por el pleno en la sesión ordinaria del jueves con los votos en contra de PP (cinco), PSOE (tres) y BNG (uno porque faltaba una concejala de este partido).

Se debatirá el próximo día 10, a las 13.30 horas, y será la primera vez que se utilice este instrumento en el Concello de Sarria, un recurso al que acudieron en su día otros alcaldes como el de Monforte, José Tomé, en los mandatos en los que gobernaba sin tener la mayoría.

En caso de que el regidor no reciba la confianza del pleno en la sesión extraordinaria convocada para el día 10, se abrirá un período de un mes durante el cual los grupos de la oposición tendrán la opción de presentar una moción de censura con candidato alternativo. Si no lo hacen o si esta no prospera, los presupuestos quedarán aprobados automáticamente.

"La oposición tiene ahí una ocasión. O permite que el presupuesto que propone este gobierno se desarrolle y sirva para garantizar los servicios que presta el Concello o presenta una moción de censura, elabora otro presupuesto y adelante", manifiesta Garrido.

Según dice, no tiene dudas en recurrir a la cuestión de confianza porque considera que el presupuesto es "necesario para Sarria y solo hay una solución". "Hoy en día es imprescindible porque hay gastos que comprometer y, con un presupuesto prorrogado no se pueden garantizar ciertas cosas, ni de personal, ni de inversiones, ni de gastos corrientes", argumenta.

Alternativas

"Llegado a este extremo, no se puede paralizar el Ayuntamiento sin ninguna otra alternativa. A los tres grupos políticos que están en contra de este presupuesto, la ley les da la opción de poder presentar una alternativa para gobernar y gestionar el concello de Sarria", insiste.

Una alternativa que seguramente quede en nada debido a la composición actual del pleno, que haría necesaria una alianza a tres bandas (PP, PSOE y BNG) para alcanzar el número mínimo de votos (nueve), lo que reduce cualquier probabilidad.

En el pleno del jueves, los tres grupos votaron en contra del presupuesto presentado por Camiña Sarria. El BNG se opuso porque no hubo negociación previa mientras que PP y PSOE lo hicieron por existir un informe de Intervención desfavorable, por incumplir el principio de "estabilidade orzamentaria" y por presentar "inflado" el capítulo de ingresos y subvenciones, alegaron.

Una vez el alcalde decide recurrir a la cuestión de confianza ya no hay opción de negociar estas cuentas para llevar a pleno una nueva propuesta modificada. Según especifica Garrido, la ley determina que el presupuesto al que se vincula la confianza debe ser el mismo que se debatió y votó en el pleno anterior.

El día 10 se hará una votación nominal y, si el regidor no recibe los apoyos suficientes (su grupo está en minoría con siete ediles), se abrirá el plazo para poder presentar la moción de censura.

Desde 2022

El líder de Camiña Sarria será el primer alcalde del municipio que recurra a este método para sacar adelante los presupuestos. Y no es la primera vez que se lo plantea. En el año 2022, cuando presentó a votación un presupuesto de 12,2 millones de euros, estaba dispuesto también a formular una cuestión de confianza para poder aprobar unas cuentas que llegaban al pleno sin apoyos previos.

Pero para sorpresa, incluso del grupo de gobierno, recibieron el visto bueno en una carambola propiciada por la ausencia de un concejal del PP y la abstención del PSOE, lo que derivó en un empate que se decantó con el voto de calidad del alcalde. Se aprobaron así los primeros presupuestos municipales desde 2015.

El pasado año, Camiña llevó a pleno unas cuentas de 13,3 millones, que fueron rechazadas por los nueve votos que sumaron PP, PSOE y Benjamín Escontrela (entonces de Galicia Sempre).

El alcalde no pudo recurrir en ese momento a la cuestión de confianza porque la ley impide utilizar este instrumento en el último año de mandato de cada corporación. Tampoco permite más de una al año ni más de dos en todo el mandato. Si en 2023 hubiera sido posible formularla, no oculta que lo hubiera hecho.