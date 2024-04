Garrido pierde la cuestión de confianza y se abre el plazo para una censura improbable en Sarria

El alcalde de Sarria, Claudio Garrido, no obtuvo este miércoles el respaldo del pleno en la cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto, un recurso que se utiliza por primera vez en este concello y con el que se abre ahora un período de un mes para que la oposición articule una improbable moción de censura.

Los cinco concejales del PP, los tres del PSOE y los dos de BNG denegaron la confianza al regidor independiente, frente a los siete posicionamientos a favor de Camiña Sarria. Si dentro de 30 días no existe una propuesta de gobierno alternativo mediante una moción de censura que a priori se antoja inviable, las cuentas, de 14,5 millones de euros, quedarán aprobadas automáticamente.

En su intervención, Garrido defendió la importancia de contar con presupuestos actualizados para el buen funcionamiento del Concello e insistió en que utilizar una cuestión de confianza "no es ninguna aberración democrática ni menosprecio a la legalidad".

Criticó que Sarria estuviese sin presupuestos entre 2015 y 2022 y añadió que en 2023 no pudo recurrir a la confianza por ser el último año de mandato, tras lo cual "los ciudadanos hablaron en mayo".

Garrido pidió a la oposición que se abstuviera en la votación para "posibilitar por responsabilidad el poder aplicar este presupuesto". De lo contrario, recordó que tienen la "ocasión de ponerse de acuerdo para presentar una moción de censura y un presupuesto alternativo", animando "a ponerse a trabajar".

Sus peticiones no convencieron a ninguno de los tres grupos. La popular Carmen José López aseguró que esta cuestión de confianza demuestra el "fracaso" de cualquier voluntad de negociación por parte del gobierno, al que instó a "cambiar de rumbo" porque en menos de un año de mandato saltó el agujero económico del matadero y denuncias en Fiscalía y el Tribunal de Cuentas, enumeró.

"Preténdese impoñer un orzamento que ten o rexeitamento de dez concelleiros e advertencias graves de Intervención", dijo la portavoz del PP, quien reclamó la retirada de estas cuentas. Argumentó que "incumpren" la regla de gasto y de estabilidad presupuestaria y que "abocan a Sarria a máis endebedamento e un déficit histórico". López señaló también que no responden al mandato de las urnas porque "entre negociación e imposición escolleron impoñer" y consideró que el alcalde "está implicando os seus concelleiros para enmascarar a realidade financeira do Concello".

El socialista Benjamín Escontrela indicó también que el voto a favor de estos presupuestos "puede ser un hecho constitutivo de delito" porque "están viciados de nulidad como expresa con absoluta claridad la interventora municipal en su informe". En su opinión, la cuestión de confianza se utiliza en este caso "en fraude de ley" por falta de negociación y por "ir en contra de los informes de los técnicos municipales". "El alcalde pretende la aprobación de los presupuestos vía decretazo", afirmó Escontrela, para quien "no hubo interés alguno en negociar".

En este aspecto insistió también el BNG. "O normal antes dunha moción de confianza sería tentar a vía do diálogo, pero optaron por non negociar e, francamente, así é moi difícil chegar a acordos", declaró el portavoz nacionalista, Efrén Castro, quien añadió que los escaños de su partido "non están cativos". Como ya había dicho en el pleno anterior, Camiña contactó con el BNG "pero máis como unha mera cordialidade ca unha vontade real de chegar a acordos".

A este respecto, el alcalde sostuvo que hubo reuniones con los tres grupos e intentos de diálogo y trató de dejar tendida la mano a los nacionalistas para el futuro.

Una composición "heterogénea"

El grupo socialista fue el único que habló durante el pleno sobre la posibilidad de una moción de censura. Y lo hizo para descartar esta opción de forma indirecta, ya que precisaría un acuerdo entre PP, PSOE y BNG. Según Benjamín Escontrela, Garrido recurre a la cuestión de confianza porque "es consciente de que la mayoría heterogénea de la oposición impide conformar una moción de censura". "Esta es la realidad", afirmó.

El PP no aludió en el pleno al nuevo escenario que se abre ahora y el BNG se limitó a decir que será su "asemblea local" la que tomará las decisiones.

El alcalde aprovechó para lanzar pullas a "dos grupos que coinciden en muchas cosas", en referencia a PP y PSOE.