Garrido: "Desde el minuto cero vamos a intentar reabrir Ponte Ribeira"

EL CABEZA de lista de Camiña Sarria no oculta que ya se ve como alcalde y cita entre los objetivos "normalizar" el Concello y aplicar "la lógica y el sentido común".

Camiña Sarria fue la fuerza más votada. ¿Esperaba el resultado?

No teníamos ningún dato, pero sí una realidad: que presentamos en cinco días 850 firmas y, al momento, empezó a venir mucha gente a apoyar. La gente acogía el proyecto como una necesidad.

¿A qué lo atribuye?

Los vecinos eran muy conocedores de la mala gestión municipal y de la mala imagen que se está dando de Sarria. Había que intentar liderar. En vez de tener un gobierno que resolviera los problemas nos encontramos con un gobierno que fue creando problema tras problema sin que la oposición fuera quien de intentar poner cordura.

¿Cree que le benefició desvincularse del PSOE y elegir la fórmula de la agrupación de electores?

Era un problema ciudadano y había que hacer una candidatura vecinal. Hemos hecho una oferta diferente, apartidista, plural y eso ha sido reconocido. Personalmente no me hubiera presentado con ninguna otra fórmula. La agrupación de electores funcionó porque los partidos políticos no fueron instrumentos para resolver las necesidades de la gente.

¿Qué papel tuvo la campaña?

Fue fundamental. Como no teníamos medios hicimos una campaña vis a vis, casa a casa, sobre todo en el medio rural.

Dice Pilar López que usted volvió a política porque contaba seguir moviendo los hilos de ella...

Desde que acabaron las elecciones de 2015 no tuve ni una sola reunión ni un solo contacto ni con la alcaldesa ni con el grupo de gobierno del PSOE. Nunca manejé ningún hilo porque siempre di la cara y, además, hago todo con mi nombre y apellido.

También hubo declaraciones duras del secretario provincial del PSOE.

Me parece carente del más mínimo respeto. Creo que queda retratado la falta de respeto y educación al hacer unas declaraciones de descalificación e insulto personal en base a una suposición.

¿Se sintió atacado por sus antiguos compañeros?

Por el partido no, solo por lo que hicieron en Sarria. La utilización del expediente fue con el único objetivo de desprestigiar mi persona. Tuvieron que rectificar. Sentí que buscaban una venganza personal y eso sí es una traición.

¿Se ve ya de alcalde o teme algún cambio de última hora?

En este momento no me pasa por la imaginación que pueda haber ninguna maniobra. Sí me veo alcalde porque somos la fuerza más votada. Intentaremos llegar a acuerdos de investidura, hemos iniciado un diálogo con las fuerzas representadas en el Concello.

¿Descarta pactos con alguien?

No tenemos ningún cordón sanitario ni línea roja. Somos apartidistas y nos estamos reuniendo con los grupos. A partir de ahí puede haber acuerdos de investidura, de gobierno, coalición de gobierno, acuerdos puntuales...

¿Prefiere un gobierno en minoría con acuerdos puntuales?

Lo mejor para Sarria sería un gobierno que diera estabilidad. En este momento hay un problema para conformar un grupo de gobierno de mayoría y es que no tenemos conocimiento de la situación real del Ayuntamiento. No podemos construir un edificio si no tenemos cimientos.

¿Pudo hablar con el secretario para conocer la situación del Concello?

Estoy empezando a hablar desde el domingo. La próxima semana iré a todas horas a ver papeles.

¿Cuál será la primera medida?

Hay una serie de detalles pequeños, como la limpieza del ‘rairo’ del Malecón. Lo más importante es elaborar un presupuesto que normalice la situación económica por lo menos del día a día.

¿Qué harán con Ponte Ribeira?

Desde el minuto cero vamos a intentar reabrirla a la circulación rodada y exigir a la CHMS. Puede ser a través de una estructura provisional, no es un capricho, lo hemos estudiado con ingenieros y empresas. El proyecto que había ya está demostrado que no vale.

Sorprendió su propuesta de pedir ayuda al Ejército...

No entiendo por qué. Creemos que tiene interés general, público y es Camino de Santiago.

¿Qué prevén para Diego Pazos?

Buscar una solución, pero es que esa solución son 210.000 euros más el iva y no hay dinero. Me extraña que los responsables de esa gestión no hayan dimitido.

Una de las propuestas de Camiña Sarria es recuperar la Policía Local de noche. ¿Qué plazo se dan?

Somos defensores del empleo público y de intentar cubrir cuanto antes las cinco plazas vacantes.

¿Qué objetivo general se marcan?

Normalizar la situación administrativa y de gestión del Ayuntamiento, e introducir la lógica y el sentido común.