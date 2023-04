Garrido se compromete a mediar para limitar y minimizar el Ere de Inelcom

El alcalde de Sarria, Claudio Garrido, y el comité de empresa de Inelcom celebraron este miércoles una reunión, en la que el regidor se comprometió a mediar y a apoyar a los trabajadores en la interlocución con la empresa y las administraciones para tratar de "limitar e minimizar" el expediente de regulación de empleo (Ere) que anunció la compañía.

Al finalizar, el regidor aclaró que los trabajadores desconocen el alcance real del Ere, que esperan que les sea comunicado en un encuentro el día 27, con el que se abrirá un período de negociación de un mes. Por ello, Garrido y el comité acordaron esperar a disponer de toda la información para celebrar una nueva reunión, a la que serán convocados todos los grupos políticos con representación en la corporación con el fin de evaluar los posibles escenarios y las decisiones o medidas a adoptar.

"A postura do comité de empresa é totalmente coherente e os políticos debemos abordar este problema desde unha perspectiva institucional e non preelectoral, porque a nosa obriga en primeiro lugar é garantir a continuidade da empresa en Sarria e apoiar as reivindicacións dos traballadores para minimizar o impacto de calquera recorte de postos de traballo", manifestó el regidor tras el encuentro, en el que también participó el responsable de servicios técnicos de la federación de servicios de Comisiones Obreras en Galicia, Iván Cordeiro.

Regidor de Xátiva

El alcalde avanzó, además, su intención de reunirse con su homólogo de Xátiva para poner ideas en común, ya que el Ere afectará también al centro de Inelcom de esta localidad valenciana.

Garrido considera que, si los ajustes de personal debido al descenso de actividad de Inelcom son inevitables para garantizar la viabilidad de la empresa, "o seguinte obxectivo será minimizar o alcance e tratar de converter o Ere nun Erte (expediente de regulación temporal de empleo) ou ben negociar baixas voluntarias ou prexubilacións".

En este sentido, apuntó como una posibilidad la de estudiar la recolocación de los trabajadores en otras unidades de negocio del grupo, siempre que las condiciones sean pactadas y la empresa se comprometa en firme a asumir el coste de la formación y reciclaje.

En el encuentro el comité de empresa le trasmitió al regidor su preocupación por el Ere. Desde la federación de servicios de Comisiones Obreras en Galicia quisieron denunciar de nuevo el impacto que este expediente de regulación de empleo puede suponer "tanto para o emprego na provincia de Lugo como para as condicións de traballo e a vida persoal das persoas traballadoras que puideran verse afectadas".